Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı önce yazdı sonra sildi: 'Başlıyoruz başlıyoruz başlıyoruz'

2023 seçimlerine yaklaşılırken hala daha cumhurbaşkanı adayı krizi yaşayan Altılı Masa bugün 12. kez toplandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde yapılan toplantı sonrasında ise Altılı Masanın ortak aday konusunda uzlaştığı iddia edildi.

Kulisleri hareketlendiren bu iddia sonrası ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.