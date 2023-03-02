|
Reklam
Reklam
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı önce yazdı sonra sildi: 'Başlıyoruz başlıyoruz başlıyoruz'

Altılı Masanın 12. toplantısı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında Altılı Masanın adayının Kılıçdaroğlu olduğunu ima eden Demir, kısa süre sonra bu paylaşımını sildi.

22:50 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir, CHP liderini cumhurbaşkanı adayı ilan ettiği paylaşımını sildi. (Arşiv)

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir, CHP liderini cumhurbaşkanı adayı ilan ettiği paylaşımını sildi. (Arşiv)

2023 seçimlerine yaklaşılırken hala daha cumhurbaşkanı adayı krizi yaşayan Altılı Masa bugün 12. kez toplandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde yapılan toplantı sonrasında ise Altılı Masanın ortak aday konusunda uzlaştığı iddia edildi.

Kulisleri hareketlendiren bu iddia sonrası ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanından geri adım

Demir yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun bir konuşmasını paylaşarak, "Başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaptığı paylaşımla CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan eden Demir kısa sürede geri adım attı.

Demir'in paylaşımını kısa süre sonra sildiği görüldü.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#Deniz Demir
#2023 seçimleri
#Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
#CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir
1 saat önce
default-profile-img
Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı önce yazdı sonra sildi: 'Başlıyoruz başlıyoruz başlıyoruz'
CHP'li Ataman'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti'lilere: Besle kargayı oysun gözünü
Depremin 25. gününde enkazdan bir köpek canlı çıkartıldı
Lionel Messi'ye mafyadan tehdit
Akşener İYİ Parti Genel Merkezi’nde “Milletin umudu Meral Akşener” sloganıyla karşılandı
CHP'li Erdem'den adaylık açıklaması: Çok mutluyum
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.