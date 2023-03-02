Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı önce yazdı sonra sildi: 'Başlıyoruz başlıyoruz başlıyoruz'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir, CHP liderini cumhurbaşkanı adayı ilan ettiği paylaşımını sildi. (Arşiv)
2023 seçimlerine yaklaşılırken hala daha cumhurbaşkanı adayı krizi yaşayan Altılı Masa bugün 12. kez toplandı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde yapılan toplantı sonrasında ise Altılı Masanın ortak aday konusunda uzlaştığı iddia edildi.
Kulisleri hareketlendiren bu iddia sonrası ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanından geri adım
Demir yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun bir konuşmasını paylaşarak, "Başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Yaptığı paylaşımla CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan eden Demir kısa sürede geri adım attı.
Demir'in paylaşımını kısa süre sonra sildiği görüldü.