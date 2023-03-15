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Gündem

Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşeceği tarih belli oldu

Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumartesi günü HDP'ye giderek destek isteyecek.

14:41 . 15/03/2023 Çarşamba
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Pervin Buldan - Kemal Kılıçdaroğlu

Pervin Buldan - Kemal Kılıçdaroğlu

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere az bir süre kalmışken Altılı Masa'yı oluşturan Millet İttifakı'nda sular durulmuyor. Masada yer alan beş parti HDP ile görüşülmesine sıcak bakarken İYİ Parti ise bu konuda çekinceli bir tutum sergiliyor.

Yaşanan krizlerin ardından Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak duyurulan CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu
'nun HDP ile gerçekleştireceği görüşmenin tarihi belli oldu.

Kılıçdaroğlu cumartesi günü saat 13.00'te HDP'yi ziyaret edecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

"HDP aday çıkarmayacak ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek"

Bloomberg'in haberine göre, cumhurbaşkanı adayı çıkarması beklenen HDP, kararından vazgeçti.

HDP'nin, önümüzdeki günlerde Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıklaması bekleniyor.

Konu hakkında şu ifadeler aktarıldı;

HDP, Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemeye hazır. Kararı, etkili bir kampanya yürütmek için mücadele eden bir muhalefet ittifakı için büyük bir destek olacaktır.

HDP’nin Kılıçdaroğlu ile önümüzdeki günlerde görüşeceğini ve desteğini açıklamasının beklendiğini söyleniyor.

Bu, partinin ayrı bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmayı planlamadığı anlamına geliyor.

HDP Başkanı Pervin Buldan

#Kemal kılıçdaroğlu
#HDP
#Görüşme
1 saat önce
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Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşeceği tarih belli oldu
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