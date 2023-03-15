Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşeceği tarih belli oldu

Pervin Buldan - Kemal Kılıçdaroğlu
14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere az bir süre kalmışken Altılı Masa'yı oluşturan Millet İttifakı'nda sular durulmuyor. Masada yer alan beş parti HDP ile görüşülmesine sıcak bakarken İYİ Parti ise bu konuda çekinceli bir tutum sergiliyor.
Kılıçdaroğlu cumartesi günü saat 13.00'te HDP'yi ziyaret edecek.
"HDP aday çıkarmayacak ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek"
Bloomberg'in haberine göre, cumhurbaşkanı adayı çıkarması beklenen HDP, kararından vazgeçti.
HDP'nin, önümüzdeki günlerde Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini açıklaması bekleniyor.
Konu hakkında şu ifadeler aktarıldı;
HDP, Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklemeye hazır. Kararı, etkili bir kampanya yürütmek için mücadele eden bir muhalefet ittifakı için büyük bir destek olacaktır.
HDP’nin Kılıçdaroğlu ile önümüzdeki günlerde görüşeceğini ve desteğini açıklamasının beklendiğini söyleniyor.
Bu, partinin ayrı bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmayı planlamadığı anlamına geliyor.