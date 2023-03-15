Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşeceği tarih belli oldu

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere az bir süre kalmışken Altılı Masa'yı oluşturan Millet İttifakı'nda sular durulmuyor. Masada yer alan beş parti HDP ile görüşülmesine sıcak bakarken İYİ Parti ise bu konuda çekinceli bir tutum sergiliyor.