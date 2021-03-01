Gündem Kılıçdaroğlunun kardeşi evlat nöbetinde Ben de ağabeyimi HDPden istiyorum
POLİTİKA DİYARBAKIR

Kılıçdaroğlu'nun kardeşi evlat nöbetinde: Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 208 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 546'ncı gününe girdi. Aileleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi, Milli Beka Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Celal Kılıçdaroğlu, elinde 'Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum' pankartıyla katılarak ziyaret etti.

Haber Merkezi DHA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu.

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 208 ailenin, HDP il binası önündeki eylemi 546'ncı günde de sürdü. Evlat nöbetindeki aileleri, Milli Beka Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Celal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet ziyaret etti.

HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetinde aileleri ziyaret eden Kılıçdaroğlu, elinde 'Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum' pankartı taşıdı.

Demirtaş gündemli HDP-CHP görüşmesi: Ortak açıklama yapılmadı
GÜNDEM
Demirtaş gündemli HDP-CHP görüşmesi: Ortak açıklama yapılmadı

'NEDEN BURAYA GELMİYOR'

Elinde 'Ben de ağabeyimi HDP'den istiyorum' pankartıyla gelen ve ailelerle yaptığı görüşmenin ardından açıklama yapan Milli Beka Hareketi Genel Başkan Yardımcısı Celal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun buraya gelmesi gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Ben şaşkınım neden buraya gelmiyor. Fakat bu insanlar burada çocuklarını bekliyor. Annelerin yüzünü güldürelim artık.

HDP eş başkanlarına burada sesleniyorum, dağdaki masum çocukları serbest bırakın. Anneler Günü'nde nasıl ki bir gül veriliyorsa çocuklarımız da bir güldür. Annelerine teslim edin.

Ağabeyim Kılıçdaroğlu da 'Dostlarım' dediği HDP'ye ve İyi Parti'ye bağlı kaldı.

Bunlara bağlı kaldıkça buraları görmezden geldi. Diyarbakır'da CHP'nin il ve ilçe teşkilatları neden buraya gelmiyor. Gelsinler sahip çıksınlar buradaki annelere. Para ve pul istemiyorlar, evlatlarını istiyorlar sadece.

Bir CHP'nin il ve ilçe başkanlarının taciz olaylarına mahkum oluyorsa, Didim Belediye Başkanı tacizden dolayı neden tutuklanmıyor?

CHP'lilerin yaptıkları zaten hırsızlık ve fuhuş, ne ararsan var. Rüşvet hepsi var bunlarda. Ağabeyimin dostları dediği zaten HDP'dir" dedi.

  • Evlat nöbetindeki aileler de Celal Kılıçdaroğlu'na destek ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

HDP açık CHP gizli ittifak istiyor
GÜNDEM
HDP açık CHP gizli ittifak istiyor

“CHP yoldan çıktı” diyen İnce: Kimse kimseyi yanıltmasın HDP CHP’yi destekledi
GÜNDEM
“CHP yoldan çıktı” diyen İnce: Kimse kimseyi yanıltmasın HDP CHP’yi destekledi

PKK ile ittifakın bedeli: CHP ve İYİ Parti'ye HDP şantaji başladı
GÜNDEM
PKK ile ittifakın bedeli: CHP ve İYİ Parti'ye HDP şantaji başladı

CHP’nin fezleke çıkmazı: İttifak ortağıyla ayrışıyor
GÜNDEM
CHP’nin fezleke çıkmazı: İttifak ortağıyla ayrışıyor
Abone Ol Google News
Dünyada 42 tane var

Dünyada 42 tane var

Muğla'da ele geçirildi: Piyasa değeri bir milyon dolar.
Bütün şehir boşaltıldı

Bütün şehir boşaltıldı

​Evler, binalar, eşyalar her şey buz tuttu.
Kılıçdaroğlunun kardeşi evlat nöbetinde: Ben de ağabeyimi HDPden istiyorum

​​Ermenistan'da ordu muhtırası sonrası kriz büyüyor.

Her gün 100 kilometre<br> yol kat ediyorlar

Her gün 100 kilometre
yol kat ediyorlar

​Filyasyon ekipleri kar kış demeden görevde.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.