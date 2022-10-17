Gündem Kılıçdaroğlunun kayıp 8 saatini açıklayamayan CHP soruyu soran gazeteciyi suçladı Bu gazetecilik değil ayıptır
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'nun kayıp 8 saatini açıklayamayan CHP soruyu soran gazeteciyi suçladı: Bu gazetecilik değil ayıptır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD’de ortadan kaybolduğu 8 saat, Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a soruldu. Gelen soruya tepki gösteren Öztrak, "Bu soruyu soranın gazeteci olması beklenir. Bu yapılan gazetecilik değil ayıptır" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlunun kayıp 8 saatini açıklayamayan CHP soruyu soran gazeteciyi suçladı: Bu gazetecilik değil ayıptır
​CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de basından habersiz tam 8 saat ortadan kayboldu.

Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğuna, kimlerle görüştüğüyle ve hamburger yiyip yemediğiyle ilgili bir gazeteci tarafından kendisine yöneltilen soruyu cevaplayan Öztrak, tepkiyle yanıt verdi.

"BU GAZETECİLİK DEĞİL AYIPTIR"

Öztrak, "Genel Başkanımızın böyle bir laf söylediğini nereden duymuşlar. Genel Başkanımızın böyle bir ifadesi yok. Bu soruyu gönderenlerin her şeyden önce gazeteci olması beklenir. Böyle bir soruyu birileri eline tutuşturduğu anda en azından bunun doğruluğunun soruşturulması lazım. Bu yapılan gazetecilik değildir, ayıptır” dedi.

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