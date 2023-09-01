Kılıçdaroğlu'nun 'Konya'da iyi bir aday bulursak kazanırız' açıklamasına İYİ Partili Ergun'dan cevap: Bütün mesele buydu

Metin Ergun-Kemal Kılıçdaroğlu
Ankara Ahlatlıbel’de bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Konya'ya ilişkin yaptığı açıklama gündem oldu. Yerel seçim için iddialı konuşan CHP lideri,
"Konya da alınmayacak yer değil. İyi bir aday bulursak, başarabiliriz."
dedi.
CHP lideri, İYİ Parti ile işbirliği kriterinin ne olabileceğine dair sorulan soruya ise şöyle cevap verdi:
“CHP’li belediye başkanlarının olduğu yerde CHP’li belediye başkanları vardır, devam eder. Bunun ortası olmaz. Her halükarda Ankara’da da İstanbul’da da dominant olan parti CHP’dir. Öyle kabul etmek lazım.”
İYİ Partili Ergun'dan Kılıçdaroğlu'na 'kazanacak aday' göndermesi
İYİ Partili Ergun'dan Kılıçdaroğlu'na 'kazanacak aday' göndermesi
Kılıçdaroğlu'nun iddialı açıklamasına İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun'dan cevap geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ergun, CHP liderinin Konya'ya ilişkin sözlerini alıntılayarak
"İyi bir aday/kazanacak aday. Bütün mesele bu(idi)."
ifadesini kullandı.
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2 saat önce