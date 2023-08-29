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CHP'li Barış Yarkadaş'ın oy hesabına İYİ Partili Metin Ergun'dan tepki: Keşke lisede biraz mantık okusaymış

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, önceki gün katıldığı canlı yayında "Meral Akşener masadan kalkınca İYİ Parti'den yüzde 5 oy AK Parti'ye geçti. İYİ Parti yüzde 10'a düştü. AK Parti 30'dan 35'e yükseldi." iddiasında bulundu. Yarkadaş'ın bu iddiasına, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun'dan cevap geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ergun, Yarkadaş'ın bu sözlerinin "Tarihin en mantıksız siyasi çıkarımı" olduğunu ifade ederek "Keşke lisede biraz mantık okusaymış" dedi.

11:02 . 29/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Metin Ergun-Barış Yarkadaş

Metin Ergun-Barış Yarkadaş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Afyonkarahisar'da düzenlenen programında eski ortaklarına sert mesajlar gönderdi. İYİ Parti'nin yerel seçimlere yalnız gireceğini duyuran Akşener'in bu sözleri, CHP'lilerce tepkiyle karşılandı.

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı yayında Akşener'in açıklamalarını değerlendirdi. Yarkadaş, Akşener'in yaptığı konuşmayı "fiyasko" olarak niteledi.

Yarkadaş İYİ Parti'nin oylarının AK Parti'ye kaydığını öne sürdü

Konuşmasının devamında cumhurbaşkanlığı seçimlerine dikkat çeken Yarkadaş, şunları söyledi:

"Meral Akşener masadan kalkınca İYİ Parti'den yüzde 5 oy AK Parti'ye geçti. İYİ Parti 15'den 10'a AK Parti 30'dan 35'e yükseldi."

İYİ Partili Ergun: Tarihin en mantıksız siyasi çıkarımı

Yarkadaş'ın bu iddiasına, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun'dan cevap geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ergun, Yarkadaş'ın bu sözlerinin
"Tarihin en mantıksız siyasi çıkarımı"
olduğunu ifade ederek
"Keşke lisede biraz mantık okusaymış"
dedi.

Akşener ittifak kapısını kapattı: Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız
Akşener ittifak kapısını kapattı: Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, günler öncesinden 'Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağı' vurgusuyla duyurulan programda konuştu. Partisinin yerel seçimlere yalnız gireceğini açıklayan Akşener, "Kendi kadrolarımızla milletimizin karşısına çıkacağız" dedi. Eski ortaklarına ve Kemal Kılıçdaroğlu'na adeta ateş püsküren Akşener, "Sadece iktidar mensuplarıyla değil, adeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla mücadele ettik. Önce şahsım önce ben diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. Biz milletin çağrısını dile getirdiğimiz için yankı odalarında ihanetle, iş birlikçilikle, iktidara yanlamakla suçlandık. " ifadelerini kullandı.



#Metin Ergun
#Barış Yarkadaş
#İYİ Parti
#CHP
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