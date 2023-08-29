CHP'li Barış Yarkadaş'ın oy hesabına İYİ Partili Metin Ergun'dan tepki: Keşke lisede biraz mantık okusaymış

Metin Ergun-Barış Yarkadaş
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin Afyonkarahisar'da düzenlenen programında eski ortaklarına sert mesajlar gönderdi. İYİ Parti'nin yerel seçimlere yalnız gireceğini duyuran Akşener'in bu sözleri, CHP'lilerce tepkiyle karşılandı.
CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı yayında Akşener'in açıklamalarını değerlendirdi. Yarkadaş, Akşener'in yaptığı konuşmayı "fiyasko" olarak niteledi.
Yarkadaş İYİ Parti'nin oylarının AK Parti'ye kaydığını öne sürdü
Konuşmasının devamında cumhurbaşkanlığı seçimlerine dikkat çeken Yarkadaş, şunları söyledi: