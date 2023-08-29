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CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan Akşener'e eleştiri: Kılıçdaroğlu'na kapalı toplantıda bile 'Aday mısınız' diyemedi

CHP yandaşı İsmail Saymaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığının dayatıldığına yönelik sözlerine tepki gösterdi. İYİ Parti'nin büyük hatalar yaptığını ifade eden Saymaz, "Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'a 'yüreksiz' diyerek onlara haksızlık etti. Kılıçdaroğlu'na kapalı toplantıda bile 'Aday mısınız?' diyemedi. Masaya döndükten sonra da inanmadan 'Kılıçdaroğlu kazanacak aday' dedi." ifadelerini kullandı.

14:18 . 29/08/2023 Salı
Yeni Şafak
İsmail Saymaz-Meral Akşener

İsmail Saymaz-Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta sonu partisinin Afyonkarahisar'da düzenlenen programında eski ortaklarını biz kez daha yerden yere vurdu.

İYİ Parti'nin yerel seçimlere yalnız gireceğini duyuran Akşener, şunları söyledi:

"Sadece iktidar mensuplarıyla değil, adeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla mücadele ettik. Önce şahsım önce ben diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. Biz milletin çağrısını dile getirdiğimiz için yankı odalarında ihanetle, iş birlikçilikle, iktidara yanlamakla suçlandık."

İsmail Saymaz: İYİ Parti seçime girse barajı geçemez hale geldi

Akşener'in bu sözlerine CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan itiraz geldi. Seçim öncesi Akşener'e övgüler yağdıran Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının dayatıldığına yönelik sözlerine tepki gösterdi. Saymaz, şöyle konuştu:

"İmamoğlu ve Yavaş'a "yüreksiz" diyerek onlara haksızlık etti. Kılıçdaroğlu'na kapalı toplantıda bile "Aday mısınız?" diyemedi Akşener. Masaya döndükten sonra da inanmadan "Kılıçdaroğlu kazanacak aday" dedi.
İYİ Parti öyle hatalar yaptı ki seçime girse barajı geçemez hale geldi. Yaptığı konuşmada özeleştiri yapmadı. CHP'yi suçlamaktansa, Kılıçdaroğlu'nu suçlamaktansa özeleştiri yapması gerekir. İYİ Partili isimler ittifaktan ayrılık kararını açıkladığında sevinçten zıpladılar."


#İsmail Saymaz
#Meral Akşener
#Kemal Kılıçdaroğlu
#İYİ Parti
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