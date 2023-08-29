CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan Akşener'e eleştiri: Kılıçdaroğlu'na kapalı toplantıda bile 'Aday mısınız' diyemedi

İsmail Saymaz-Meral Akşener
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta sonu partisinin Afyonkarahisar'da düzenlenen programında eski ortaklarını biz kez daha yerden yere vurdu.
İYİ Parti'nin yerel seçimlere yalnız gireceğini duyuran Akşener, şunları söyledi:
İsmail Saymaz: İYİ Parti seçime girse barajı geçemez hale geldi
Akşener'in bu sözlerine CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan itiraz geldi. Seçim öncesi Akşener'e övgüler yağdıran Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının dayatıldığına yönelik sözlerine tepki gösterdi. Saymaz, şöyle konuştu: