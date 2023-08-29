CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan Akşener'e eleştiri: Kılıçdaroğlu'na kapalı toplantıda bile 'Aday mısınız' diyemedi

"Sadece iktidar mensuplarıyla değil, adeta bu seçimin kaybedilmesi için çalışanlarla mücadele ettik. Önce şahsım önce ben diyenlerle uğraştık. Koltuğundan başka hiçbir şeyi düşünmeyenlerle uğraştık. Biz milletin çağrısını dile getirdiğimiz için yankı odalarında ihanetle, iş birlikçilikle, iktidara yanlamakla suçlandık."