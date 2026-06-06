Kılıçdaroğlu'nun kürsü çıkmazı

TBMM Genel Kurulu'nun çalışma prensipleri, Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları için de uygulanıyor. İçtüzükte yer alan "Siyasi Parti Grubu Genel Kurulu" hükmü uyarınca, grup toplantılarında da üye tam sayısının en az üçte birinin salonda bulunması gerekiyor. CHP'nin 138 milletvekili bulunduğu dikkate alındığında grup toplantısının açılabilmesi için en az 46 vekilin salonda olması gerekiyor. Parti kulislerinde ise Kılıçdaroğlu'na yakın duran milletvekili sayısının 20 ila 23 arasında olduğu konuşuluyor. Meclis kulislerinde, grup toplantısını yöneten grup başkanvekilinin tıpkı TBMM Başkanvekilleri gibi belirli ölçüde takdir yetkisi bulunduğu da dile getiriliyor. Ancak buna rağmen gözler, toplantı günü salonda oluşacak tabloya çevrilmiş durumda. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etmek üzere CHP Genel Merkezi'ne gitti. Konutundan çıkarken görüntülenen Kılıçdaroğlu, 'CHP Grup Toplantısı'nda sizi görecek miyiz' sorusuna, "Elbette" yanıtını verdi.