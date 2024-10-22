Kılıçdaroğlu'nun seçim için ziyaret ettiği ressam Gülen'e taziye yayınladı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü sonrası örgüt mensupları Pensilvanya'da bir araya geliyor. Firari terörist Adem Yavuz Arslan, Gülen'in Pensilvanya'da yer alan ve 'kestane' olarak adlandırılan malikenin kamp alanında gömüleceğini söyledi. Arslan, 'Gülen'in cenazesinin Türkiye'ye götürülmesi gibi bir ihtimalin olmadığını' da belirtti.