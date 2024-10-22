Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde ziyaret ettiği ressam Gülen'e taziye yayınladı: Hz. İsa da yuhalanarak öldürüldü

Ressam ve influencer Elif Karadayı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için taziye yayınladı. Terörist başını, 'okullar açan biri' olarak niteleyen Karadayı, "Hz. İbrahim, Hz. İsa da yuhlanarak öldürüldü" ifadelerini kullandı. Karadayı'nın CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere partililerle olan yakınlığı dikkat çekiyor.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Gülen, ABD'de tedavi gördüğü hastanede öldü.
Terörist başının ölüm haberi Türkiye'de sevinçle karşılanırken, örgüt içerisinde matem havasına neden oldu.
Ressam Elif Karadayı'dan Gülen için taziye
Ressam ve influencer Elif Karadayı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için taziye yayınladı.
Terörist başını, 'okullar açan biri' olarak niteleyen Karadayı, "Hz. İbrahim, Hz. İsa da yuhlanarak öldürüldü" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu yakın zaman önce ziyaret etmişti
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, geçtiğimiz yıl Karadayı'yı ziyaret etmiş ve aile pozu vermişti.
Karadayı, CHP'li isimlerle yakınlığını sosyal medya hesaplarından süslü cümlelerle takipçilerine aktarmıştı.