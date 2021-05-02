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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'nun skandal 15 Temmuz açıklamasına Akbaşoğlu'ndan cevap: Marifet kaçmak değil hainlere karşı durmak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, asker kılığına girmiş FETÖ'cülerin arasından geçip Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine geçmiş, yaşananları televizyon karşısında kahve içerek seyretmişti. O anlara ilişkin "Zırhlı araçlarında yanından geçmeniz eleştiriliyor" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Ben geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi?" cevabını verdi. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı skandal açıklamalara AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Marifet kaçmak değil hainlere karşı durmak Sn Kemal Kılıçdaroğlu" sözleriyle tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlunun skandal 15 Temmuz açıklamasına Akbaşoğlundan cevap: Marifet kaçmak değil hainlere karşı durmak
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu

15 Temmuz 2016'da asker kılığına girmiş FETÖ'cülerin hain darbe girişimi sırasında halk, sokaklarda tanklara tüfeklere dur deyip şehit olurken, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine sığınıp, yaşananları televizyon karşısında kahve içerek seyreden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, o anlara ilişkin KRT canlı yayınında açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu’na “Sizin o zırhlı aracın yanından yürüyerek geçmeniz eleştiriliyor” şeklinde soruya “Ben geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi? İşin o cephesi ayrı. Onu ayrıca tartışırız” cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz'da darbecilerin arasından nasıl geçtiği soruldu: O da yürüyerek geçseydi
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Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz'da darbecilerin arasından nasıl geçtiği soruldu: O da yürüyerek geçseydi

HAİNLERİN İZNİYLE GEÇTİN

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’nun söz konusu açıklamasını yayınlayarak tepki gösterdi.

"Marifet kaçmak değil hainlere karşı durmak" ifadelerini kullanan Akbaşoğlu şu açıklamada bulundu:

“15 Temmuz gecesi hainlerin arasından onların izniyle geçtiğini itiraf eden bunu da marifetmiş gibi anlatan Kılıçdaroğlu'na yaptığının demokrasi adına yüz kızartıcı utanılacak bir şey olduğunu ajans, hatırlatmadı mı?

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Kılıçdaroğlu'nun darbeyi izlediği ev Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu'na usulsüz şekilde tahsis edilmiş
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Kılıçdaroğlu'nun darbeyi izlediği ev Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu'na usulsüz şekilde tahsis edilmiş

Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'den hüküm giyen Ilıcak ve Ahmet Altan'a desteği KRT muhabirini şaşırttı
OYNAT 01:12
Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'den hüküm giyen Ilıcak ve Ahmet Altan'a desteği KRT muhabirini şaşırttı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

“FETÖ'nün siyasi ayağı” tartışmalarının yapıldığı programda Kılıçdaroğlu'nun Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a ilişkin sorulan soruya verdiği cevap tepki çekti.

“Size de sert eleştiriler var. Mesela, Fetullahçı örgütün ve kumpas dönemlerinin en başta gelen mimarlarından Taraf denen gazete bozuntusunun yönetmeni Ahmet Altan, ve yine o Fetullahçı örgüte hizmet eden Nazlı Ilıcak'a neden sahip çıkma gereği duydunuz?” sorusuna Kılıçdaroğlu, “Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır” demekle yetindi.

Sunucunun, “Siz bu insanlara haksızlık yapıldığını mı düşünüyorsunuz?” sorusuna ise CHP lideri, “Evet. Neden bu kadar uzun süre içeride kaldılar?” yanıtını verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminden 5 ay sonra Adana mitinginde FETÖ'den hüküm giymiş Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak'ı CHP'lilere alkışlatmıştı.


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