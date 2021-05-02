Kılıçdaroğlu'nun skandal 15 Temmuz açıklamasına Akbaşoğlu'ndan cevap: Marifet kaçmak değil hainlere karşı durmak

15 Temmuz 2016'da asker kılığına girmiş FETÖ'cülerin hain darbe girişimi sırasında halk, sokaklarda tanklara tüfeklere dur deyip şehit olurken, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine sığınıp, yaşananları televizyon karşısında kahve içerek seyreden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, o anlara ilişkin KRT canlı yayınında açıklamada bulundu.

Kılıçdaroğlu’na “Sizin o zırhlı aracın yanından yürüyerek geçmeniz eleştiriliyor” şeklinde soruya “Ben geçtim. O da gelip geçseydi. O da oradan yürüyerek geçseydi. Niye yürüyerek geçmedi? İşin o cephesi ayrı. Onu ayrıca tartışırız” cevabını verdi.

GÜNDEM Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz'da darbecilerin arasından nasıl geçtiği soruldu: O da yürüyerek geçseydi

HAİNLERİN İZNİYLE GEÇTİN

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’nun söz konusu açıklamasını yayınlayarak tepki gösterdi.

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"Marifet kaçmak değil hainlere karşı durmak" ifadelerini kullanan Akbaşoğlu şu açıklamada bulundu:

“15 Temmuz gecesi hainlerin arasından onların izniyle geçtiğini itiraf eden bunu da marifetmiş gibi anlatan Kılıçdaroğlu'na yaptığının demokrasi adına yüz kızartıcı utanılacak bir şey olduğunu ajans, hatırlatmadı mı?

15 Temmuz gecesi hainlerin arasından onların izniyle geçtiğini itiraf eden bunu da marifetmiş gibi anlatan Kılıçdaroğlu'na yaptığının demokrasi adına yüz kızartıcı utanılacak bir şey olduğunu ajans, hatırlatmadı mı?



Marifet kaçmak değil hainlere karşı durmak Sn @kilicdarogluk pic.twitter.com/wjDEREkqFR — Av.M.Emin AKBAŞOĞLU 🇹🇷 (@akbasogluemin) May 2, 2021

GÜNDEM Katliamı evlerinden izlediler

GÜNDEM Darbecilerle 12 dakika ne görüştün

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