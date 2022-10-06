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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu’nun unuttuğu imza

Başörtüsü için yasal güvence teklifi hazırlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun üniversitelerde bu yönde atılan adımı 2008’de yargıya taşıdığı ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu’nun unuttuğu imza
​Kılıçdaroğlu’nun unuttuğu imza.

Başörtüsü için yasal güvence teklifi hazırlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun üniversitelerde bu yönde atılan adımı 2008’de yargıya taşıdığı ortaya çıktı.

Dönemin YÖK Başkanı Prof. Yusuf Ziya Özcan’ın 24 Şubat 2008’de üniversite rektörlüklerine gönderdiği ve başörtüsünün yükseköğretimde serbest bırakılmasını içeren yazısı hakkında Kılıçdaroğlu grup başkanvekili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuş. Dönemin diğer CHP’li grup başkanvekilleri Kemal Anadol ile Hakkı Süha Okay’ın da imzasını taşıyan başvuruda Özcan görevi kötüye kullanmakla ve kanunlara uymamaya tahrikle suçlanmıştı.

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