Kılıçdaroğlu’nun vaatleri işe yaradı: İbre Bay Kemal’e döndü

6'lı masanın 10'ncu toplantısının ardından başlayan eşgüdüm ve eşitlik krizi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun masanın küçük ortaklarına verdiği her konuda eşitiz vaadinin sonra adaylığının önü büyük ölçüde açıldı. Bugüne kadar kamuoyunda Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu isimleri güçlü bir şekilde adaylık için tartışılmıştı. Buna karşın masanın bileşenlerinde son günlerde en güvenilir isim olarak Kılıçdaroğlu'nun adı geçiyor. Akşener'in de dile getirdiği kazanacak aday ısrarı nedeniyle Kılıçdaroğlu adının zikredilmediği İYİ Parti'de, bazı yetkililerin 'Kılıçdaroğlu güçlü aday kazanabilir' mesajları vermeye başladığı öğrenildi.

DÖRT ORTAK SICAK BAKIYOR

Masanın CHP ve İYİ Parti dışında kalan dört ortağı da Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakıyorlar. SP, DP, DEVA ve Gelecek'in 'vekillik' ve 'bakanlık' pazarlıklarında katı bir tutum sergilemeyen CHP liderinin, seçimde izlenilecek yol haritası ve 6 liderin uyumlu çalışması gibi temel başlıklardaki tavrı masayı oluşturan küçük partilerde olumlu karşılık görüyor. 11'inci toplantısına hazırlanan masada artık cumhurbaşkanlığı için ortak adayın kim olacağı konusu da gündemde. Ankara koridorlarında, genel merkezlerde adaya ilişkin isimlerin ilk kez bu toplantıda zikredilebileceği konuşulmaya başlandı.

UYUM İÇİN KILIÇDAROĞLU DİYORLAR

Büyükşehir belediye başkanlarının artık adaylığına sıcak bakılmadığı CHP kulislerinde yankılanıyor. DP, DEVA ve Gelecek partilerinin ise Yavaş'ın ilk zamanlardaki etkisinin kaybolmaya başladığı ve aday olması halinde istenilen başarıyı veremeyeceği konuşuluyor. SP, DP, Gelecek ve DEVA partili kurmaylar, ortak adayın masadaki 6 liderden birinin olması yönünde görüş bildirirken, bu görüşlerinin arka planında masanın uyumu kadar seçim sürecindeki uyumun da yattığı düşüncesinde birleşiyorlar.



