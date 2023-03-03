Kılıçdaroğlu'nun videolu açıklamalarına İYİ Parti'den jet cevap: 'Nihai sofranın mimarı' vurgusu

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "İYİ Parti, milletin kazanacağı nihai sofranın mimarı olma kararlılığındadır" dedi. (Arşiv)
Dünkü altılı masa toplantısının ardından kurmaylarını gece yarısı genel merkeze çağıran Akşener, durumu partililere bildirdi. Bugün kameraların karşısına geçen Akşener, partisinin kararını duyurdu.
"Bir noter masasında olmayacağız"
Partisinin bir kıskaca alınarak dayatmalara mecbur bırakıldığını ifade eden Akşener, "Çok kıymetli imzalar attık. Biz, ne olursa olsun imzamızın arkasındayız. Ancak ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız. 85 milyonun geleceğini kişilerin tahakkumuna teslim etmeyeceğiz. Milletimizi kazanma ümidini yok etmeyeceğiz." dedi.
Masa dağıldı CHP acil toplandı
Kılıçdaroğlu yayınladığı video mesajda sofranın büyümesi gerektiğini belirterek, "Bana gelince ben bu saatten sonra değişmem, ben birleştiririm, birleştirmeye de devam edeceğim. Sofra büyümek zorunda, bunu da kimse durduramaz." ifadelerini kullandı.
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na cevap
CHP liderinin göndermelerde bulunduğu video mesajına İYİ Parti'den de kısa sürede cevap geldi.