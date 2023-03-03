Kılıçdaroğlu'nun videolu açıklamalarına İYİ Parti'den jet cevap: 'Nihai sofranın mimarı' vurgusu

'Uzlaşma, istişare ve halkın tercihi' diyerek milletimize sunduğumuz taahhütler bizim için bir emanettir. Temel itirazımız, dayatmaya ve bu ilkelerin hiçe sayılmasınadır. Onun için hep milletimize inandık. İYİ Parti, milletin kazanacağı nihai sofranın mimarı olma kararlılığındadır