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Kılıçdaroğlu'nun videolu açıklamalarına İYİ Parti'den jet cevap: 'Nihai sofranın mimarı' vurgusu

Partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından videolu açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na İYİ Parti'den cevap geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan parti sözcüsü Kürşad Zorlu, "İYİ Parti, milletin kazanacağı nihai sofranın mimarı olma kararlılığındadır" dedi.

20:04 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "İYİ Parti, milletin kazanacağı nihai sofranın mimarı olma kararlılığındadır" dedi. (Arşiv)

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "İYİ Parti, milletin kazanacağı nihai sofranın mimarı olma kararlılığındadır" dedi. (Arşiv)

Bir araya geldiğinden bu yana toplantıları altın gününe dönen
Altılı Masa
, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmasıyla devrildi.

Dünkü altılı masa toplantısının ardından kurmaylarını gece yarısı genel merkeze çağıran Akşener, durumu partililere bildirdi. Bugün kameraların karşısına geçen Akşener, partisinin kararını duyurdu.

"Bir noter masasında olmayacağız"

Partisinin bir kıskaca alınarak dayatmalara mecbur bırakıldığını ifade eden Akşener, "Çok kıymetli imzalar attık. Biz, ne olursa olsun imzamızın arkasındayız. Ancak ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız. 85 milyonun geleceğini kişilerin tahakkumuna teslim etmeyeceğiz. Milletimizi kazanma ümidini yok etmeyeceğiz." dedi.

Masa dağıldı CHP acil toplandı

Akşener'in masayı dağıtmasının ardından ise
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
çağrısıyla CHP Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası Kılıçdaroğlu video mesaj yayınladı.

Kılıçdaroğlu yayınladığı video mesajda sofranın büyümesi gerektiğini belirterek, "Bana gelince ben bu saatten sonra değişmem, ben birleştiririm, birleştirmeye de devam edeceğim. Sofra büyümek zorunda, bunu da kimse durduramaz." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na cevap

CHP liderinin göndermelerde bulunduğu video mesajına İYİ Parti'den de kısa sürede cevap geldi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu
, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına Twitter'dan cevap verdi. Zorlu, "
'Uzlaşma, istişare ve halkın tercihi' diyerek milletimize sunduğumuz taahhütler bizim için bir emanettir. Temel itirazımız, dayatmaya ve bu ilkelerin hiçe sayılmasınadır. Onun için hep milletimize inandık. İYİ Parti, milletin kazanacağı nihai sofranın mimarı olma kararlılığındadır
" ifadelerini kullandı.

#Altılı Masa
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Meral Akşener
#CHP
#İYİ Parti
#İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu
1 saat önce
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Kılıçdaroğlu'nun videolu açıklamalarına İYİ Parti'den jet cevap: 'Nihai sofranın mimarı' vurgusu
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