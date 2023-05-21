Kılıçdaroğlu’nun yönetmesi zor

Bir televizyon programına konuk olan Özdağ, HÜDA-PAR’ın, Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Tayyip Erdoğan’ı desteklemesine ilişkin sorulan soruya, “Binlerce insanımızı öldüren ve bunu terör kabul etmeyen bir siyasi parti HDP, binlerce insanımızı öldüren PKK, PKK’nın yaptığını kabul etmeyen HDP ile masaya oturmanın ötesinde ondan siyasal destek almayı nasıl kabul edersiniz? Bu soruyu sorana böyle bir yanıt verilir. Bu soruyu yönelten kitlenin de kendisini sorgulaması lazım” şeklinde konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun iktidara gelmesi durumunda, süreci yönetmesinin zor olacağını ifade eden Özdağ, “Parlamentoda Cumhur İttifakı çoğunluğu olacak. 20 yıldan beri devletten uzak bir kadro gelecek başa. Devleti tanımaya çalışacak” ifadelerini kullandı.