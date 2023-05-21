|
Gündem

Kılıçdaroğlu’nun yönetmesi zor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinin ardından katıldığı canlı yayında, ATA İttifakı’nın ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki tavrına ilişkin ipuçları verdi.

Haber Merkezi
04:00 . 21/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

Bir televizyon programına konuk olan Özdağ, HÜDA-PAR’ın, Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Tayyip Erdoğan’ı desteklemesine ilişkin sorulan soruya, “Binlerce insanımızı öldüren ve bunu terör kabul etmeyen bir siyasi parti HDP, binlerce insanımızı öldüren PKK, PKK’nın yaptığını kabul etmeyen HDP ile masaya oturmanın ötesinde ondan siyasal destek almayı nasıl kabul edersiniz? Bu soruyu sorana böyle bir yanıt verilir. Bu soruyu yönelten kitlenin de kendisini sorgulaması lazım” şeklinde konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun iktidara gelmesi durumunda, süreci yönetmesinin zor olacağını ifade eden Özdağ, “Parlamentoda Cumhur İttifakı çoğunluğu olacak. 20 yıldan beri devletten uzak bir kadro gelecek başa. Devleti tanımaya çalışacak” ifadelerini kullandı.



#Seçim
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Zafer Partisi
#ATA İttifakı
#Ümit Özdağ
25 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Aydın Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı