Kılıktan kılığa Melisa Sözen: Sosyal medyada Atatürkçü dizide YPG'li terörist

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütünün güzellemesini yapan Sözen için 'rol yapmasına gerek kalmamıştır'