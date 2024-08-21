Kılıktan kılığa Melisa Sözen: Sosyal medyada Atatürkçü dizide YPG'li terörist

Fransa'da bulunan oyuncu Melisa Sözen'in 'Le Bureau des Legends' dizisindeki terörist kadın rolü gündem oldu.
Melisa Sözen, ülkenin polisiye dizisi “Le Bureau des Légendes”in üçüncü sezonunda başrol oynadı.
Sosyal medya hesaplarında Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarına yer veren Melisa Sözen'in terörist bir kadın rolünde olması dikkat çekti.
Tepkiler gecikmedi
Sözen’in, terör örgütü PKK/YPJ'nin propagandasına hizmet eden bir karakteri üstlenmesi, kamuoyunda tepkilere yol açtı.
Yazar Murathan Mungan da sosyal medya hesabından Sözen’in fotoğraflarını paylaştı.