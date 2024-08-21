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Kılıktan kılığa Melisa Sözen: Sosyal medyada Atatürkçü dizide YPG'li terörist

Sözde oyuncu Melisa Sözen, terör örgütü PKK/YPJ propagandası yapılan 'Le Bureau des Legends' adlı Fransız dizisinde başrol olarak PKK/YPJ'li bir kadın teröristi oynadı. Melisa Sözen'e sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi. Vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütünün güzellemesini yapan Sözen için "Rol yapmasına gerek kalmamıştır" şeklinde yorumlar yapıldı.

09:56 - 21/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:03 - 21/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Melisa Sözen Fransızların çektiği dizide Suriye'nin Rojava bölgesinde kontrolü elinde bulunduran terör örgütü PKK'nın kolu YPJ’li terörist bir kadını oynadı.
Melisa Sözen Fransızların çektiği dizide Suriye'nin Rojava bölgesinde kontrolü elinde bulunduran terör örgütü PKK'nın kolu YPJ’li terörist bir kadını oynadı.

Fransa'da bulunan oyuncu Melisa Sözen'in 'Le Bureau des Legends' dizisindeki terörist kadın rolü gündem oldu.


Melisa Sözen, ülkenin polisiye dizisi “Le Bureau des Légendes”in üçüncü sezonunda başrol oynadı.

Sözen, Fransızların çektiği dizide Suriye'nin Rojava bölgesinde kontrolü elinde bulunduran terör örgütü PKK'nın kolu YPJ’li terörist bir kadını oynadı.

Sosyal medya hesaplarında Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarına yer veren Melisa Sözen'in terörist bir kadın rolünde olması dikkat çekti.


Tepkiler gecikmedi

Sözen’in, terör örgütü PKK/YPJ'nin propagandasına hizmet eden bir karakteri üstlenmesi, kamuoyunda tepkilere yol açtı.


10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütünün güzellemesini yapan Sözen için 'rol yapmasına gerek kalmamıştır'
şeklinde yorumlar yapıldı.

Yazar Murathan Mungan da sosyal medya hesabından Sözen’in fotoğraflarını paylaştı.

"Keyifle izliyorum!"

Murathan Mungan paylaşımına
"Fransa’nın efsaneye dönüşmüş TV dizisi “Le Bureau des Legends”in üçüncü sezonunda Melisa Sözen Rojava bölgesinde savaşan bir PYD savaşçısını canlandırıyor. Güzel bir dizi, keyifle izliyorum"
notunu düştü.

İşte Melisa Sözen için yapılan bazı yorumlar;




#Melisa Sözen
#PKK
#YPJ
#Fransa
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