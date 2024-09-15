Kilise saldırısının silahı ondan

Kilise saldırısının planlayıcısı yakayı ele verdi. İstanbul’da Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne 28 Ocak 2024'te saldırı düzenlenmiş, 1 kişi hayatını kaybetmişti. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), saldırının planlayıcılarından olan ve saldırıda kullanılan silahı temin eden DEAŞ’lı Viskhan Soltamatiov’un peşine düştü. İstihbari çalışmalar sonucu DEAŞ’ın Afganistan'daki Horasan koluna bağlı olarak Türkiye'ye yönelik faaliyet yürüttüğü belirlenen Soltamatiov, MİT ve Emniyet’in ortak operasyonuyla İstanbul’da yakalandı. Terörist Soltamatiov, ifadesinde örgüte dair bildiklerini anlattı. Soltamatiov, Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne gerçekleştirilen saldırı öncesi planlamalar ve yapılanmanın militan kazanma, finans ve lojistik faaliyetlerine ilişkin önemli bilgiler verdi. Daha önce de DEAŞ’ın Horasan kolu sözde İstanbul sorumlusu, onunla birlikte hareket edenler ve yapılanmaya ait sözde misafirhaneler tespit edilmişti.