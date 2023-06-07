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Kimin adamı ve neye hizmet ediyor?

Dört ayı geride bırakan asrın felaketinde depremzedelerin sarılmaya çalışılan yaralarına merhem olmak yerine takoz koymayı tercih eden bürokratlar da var. AFAD Başkan Yardımcısı Uğur Sezer'in sahada iş yapan insanlara karşı tutumu ve engellemeleri infiale neden oldu. Hızlı karar ve seri çözüm gerektiren felakette Sezer'in tutumu zihinlerde soru işaretini beraberinde getirdi.

15:50 . 7/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
AFAD Başkan Yardımcısı Uğur Sezer

AFAD Başkan Yardımcısı Uğur Sezer

Seçimde tercihini beğenmediği depremzedeye hakaret eden CHP zihniyeti bu kez hizmeti engelleme ile bürokraside hortladı. 6 Şubat’ta meydana gelen ve dört ayı geride bırakan asrın felaketinde, depremzedelerin sarılmaya çalışılan yaralarına merhem olmak yerine takoz koymayı tercih eden bürokratlar da var. Eleştirilerin odağındaki isim ise görev alanında ‘sivil toplumla ilişkiler’ ile ‘bağışlar’la ilgili birimlerin de bağlı olduğu AFAD Başkan Yardımcısı Uğur Sezer. AFAD Başkanlığı 11 ili yerle bir eden, on binlere vatandaşın kaybına neden olan deprem felaketinin ardından başarılı organizasyon çalışmalarıyla adından söz ettirdi. Ancak, AFAD'ın özellikle deprem sonrası yardım çalışmaları yürütmesinin önünde Başkan Yardımcısı Uğur Sezer'in engeller çıkardığı öğrenildi.

Amacı ne?

Yaklaşık beş ay önce göreve atanan Sezer'in sorumluluğunda AFAD’ın deprem, risk azaltma ve belirleme, bağışçı ve sivil toplumla ilişkiler ve akreditasyon gibi daire başkanlıkları bulunuyor. Ancak Sezer, temel sorumluluklarını yerine getirmek yerine çalışmalara ket vuruyor.

İşleri yokuşa sürüyor

Sezer'in asrın felaketi sonrası bütün toplum seferber olmuşken ve hızlı kararlar alınması gereken bir süreçte depremzedelerin giderilmesi gereken acil ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları yokuşa sürmesi zihinlerde soru işareti bıraktı. Sezer'in benzer davranışları sıklıkla tekrarlamasından dolayı çevresindekiler tarafından 'takoz uğur' olarak çağırıldığı belirtildi.

CHP'nin izinden gidiyor

Sezer’in tepki toplayan yaklaşımı CHP yandaşlarının 14 Mayıs seçim yenilgisi sonrasında depremzedelere uyguladığı ikiyüzlü ve insanlık dışı paylaşımları akıllara getirdi.

AFAD’a leke sürüyor

Depremzedeler dört aydır zor bir süreçten geçerken Sezer'in sahada iş yapan insanlara karşı tutumu ve işleyişe bürokratik zorluklar çıkarması AFAD'a fatura edilme riskini de beraberinde getiriyor. Bu da AFAD'ın adının lekelenmesine neden olacağı endişesi büyük tepkilere neden oldu.



#Uğur Sezer
#AFAD
#deprem
#yardım
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