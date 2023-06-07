Kimin adamı ve neye hizmet ediyor?

Seçimde tercihini beğenmediği depremzedeye hakaret eden CHP zihniyeti bu kez hizmeti engelleme ile bürokraside hortladı. 6 Şubat’ta meydana gelen ve dört ayı geride bırakan asrın felaketinde, depremzedelerin sarılmaya çalışılan yaralarına merhem olmak yerine takoz koymayı tercih eden bürokratlar da var. Eleştirilerin odağındaki isim ise görev alanında ‘sivil toplumla ilişkiler’ ile ‘bağışlar’la ilgili birimlerin de bağlı olduğu AFAD Başkan Yardımcısı Uğur Sezer. AFAD Başkanlığı 11 ili yerle bir eden, on binlere vatandaşın kaybına neden olan deprem felaketinin ardından başarılı organizasyon çalışmalarıyla adından söz ettirdi. Ancak, AFAD'ın özellikle deprem sonrası yardım çalışmaları yürütmesinin önünde Başkan Yardımcısı Uğur Sezer'in engeller çıkardığı öğrenildi.