Kimin sesi bunlar: Türkiye'de muhalefet milli sorun haline geldi

Türkiye aleyhine her gelişme ve açıklamaya dört elle sarılan muhalefet, Türkiye’nin milli güvenliğini tehdit eder hale geldi. CHP ve ortağı İYİ Parti’nin önemli isimleri skandal açıklamaları ile Libya ve Suriye konusunda Türkiye’yi suçladı; S-400’ler konusunda Rusya elçiliğinin açıklamasını gündeme getirip kendi ülkesi ile alay etti; Ayasofya’nın müze kalmasını; ayrıca Sultanahmed Camii’nin de müzeye çevrilmesini istedi. İlk skandal açıklama, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu’ndan geldi.

OYNAT 00:00 İmamoğlu Yunanistan’a konuştu: Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok İBB Başkanı İmamoğlu, Yunanistan'da düzenlenen programda telekonferans aracılığıyla kendisine yöneltilen 'Ayasofya ile ilgili ne düşünüyorsunuz?' sorusuna 'Ayasofya'nın ibadete açılması gibi bir ihtiyaç yok' cevabını verdi. BiP'te paylaş

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BU SAÇMALIK MECLİS’TE YAŞANDI

TBMM kürsüsünden Ayasofya’nın ibadete açılmasına karşı çıkan Kaboğlu, Sultanahmed Camii’nin de müze yapılması gerektiğini söyledi. Meclis tutanaklarına göre Kaboğlu şunları kaydetti:

“Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı; hatta Sultanahmed de müze olmalı; çünkü bunlar artık kendi şeyimiz değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar.”

Kaboğlu konuşmasında laiklik vurgusunu da ihmal etmeyerek: “Anayasamız 63’ncü maddesinde bunu öngörüyor ve esasen laik Türkiye Cumhuriyeti’nin evrensel değerleri benimsemesi açısından da dünya ölçeğinde bunlar mirastır” skandal sözleri sarfetti.

OYNAT 00:21 CHP'li İbrahim Kaboğlu'ndan tepki çeken açıklama: Sultanahmet de müze olmalı CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Sultanahmet Camisi'nin de müze olması gerektiğini söyledi. Kaboğlu, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, “Benim görüşüme göre Topkapı Sarayı da müze olarak korunmalı, Ayasofya da müze olarak korunmalı, hatta Sultanahmet de müze olmalı. Çünkü bunlar artık bizim kendi şeyimiz değil, kendimize özgü değil, insanlığın ortak mirasıdır bunlar” ifadelerini kullandı. Bu sözler sosyal medyada büyük tepki topladı.

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OYNAT 00:59 CHP'den geri adım: Sultanahmet'i ibadete kapatın demedik CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, dün Meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada Sultanahmet Camii'nin müze yapılması gerektiğini ifade etmişti. Bugün ise CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel bu ifadeleri düzelterek, Sultanahmet'in ibadete kapatılarak müze haline getirilmesi gibi bir şeyin düşünülmesinin mümkün olmadığını açıkladı. BiP'te paylaş

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AYASOFYA SUÇLAMASI

Benzer bir Ayasofya çıkışına CHP Genel Başkan Yardımcısı emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz imza attı. Katıldığı bir radyo programında, Ayasofya’nın kilise ya da cami değil müze olduğunu, hükümetin bu konuda gerilim çıkarmamasını istedi. Çeviköz şunları söyledi:

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“Ayasofya ne kilisedir ne camidir. Aslında ikisini de zamanında tarih içinde kendi içinde barındırmış bir binadır. Bu açıdan bakıldığında önemli bir medeniyet mirasıdır. Dünyanın önemli bir mirasıdır. Bu şekilde UNESCO’da kayıtlara geçmiştir. Hükümet bu konu üzerinden gerginlik yaratıyor. Hükümet, açtım açacağım, diyerek gerginlik yaratmasa bu konu uluslararasılaşmaya doğru evrilmeyecekti. Türkiye ve Yunanistan tarafının bu konudaki duyarlılıklara hassasiyet göstermesi gerekir.”

GÜNDEM Gel de CHP’ye anlat!

Suriye’yi işgal ettiniz iması

İlay Aksoy'un paylaşımı

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve Kurucular Kurulu Üyesi görevlerinde bulunan İlay Aksoy, Suriye ve Libya konusunda terör örgütlerinin tezleriyle Türkiye’yi suçladı. Daha önce ırkçı söylemleriyle büyük tepki toplayan Aksoy, Suriye’de bir ekmek fırınının camında asılı yazının fotoğraflarını paylaşarak şu ifadeleri kullandı: “Burası Azez, Suriye. Bu afiş bir fırının camına asıldı ve yazıda ‘9 adet ekmek 2 Türk Lirası, sadece Türk Lirası geçerlidir’ yazıyor. AKP nasıl bir düzen kurdu ki ülkenin parası bile artık kullanılmıyor? AKP daha şeffaf bir şekilde bölgede neden bulunduğunu açıklamalı!” Aksoy, Libya konusunda da BBC Arapça’nın haberi ile Türkiye’ye suçlamalar yöneltti. Aksoy, “Şu an Libya’da Türkiye tarafından finanse edilen ve ayda 2 bin dolar alan 10 bin civarında Suriye’den gelen muhalif paralı asker olduğu bildirildi” İfadelerini kullandı.

Ülkesiyle dalga geçti

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İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın paylaşımı

‘ABD karşı çıkıyor’ diye Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri alınmasını eleştiren çıkışları ile tanınan İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, bu kez de Rus elçisinin sözlerini kullanarak Türkiye ile alay etti. Çıray, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: “Rusya Büyükelçisi Aleksey Yerhov S-400’lerin aktive edilmemesiyle dalga geçmiş: ‘Sizden parayı aldım, aracı verdim. Araç sizin. İster plaja gidin, ister patates taşıyın, isterseniz üstüne makineli tüfek monte edin savaşa katılın, onu garajda saklamak sizin doğal hakkınız.”