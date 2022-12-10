Kimse bize hesap soramaz: Putin ve Zelenski ile görüşeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum 2022’nin açılışında konuştu. Erdoğan’ın gündeminde Buğday krizi ve terör operasyonları vardı. Pazar günü Rusya ve Ukrayna liderleriyle görüşeceğini açıklayan Erdoğan, krizi çözmek istediklerini söyledi. Amerika’nın gayriaskeri statüdeki adalara silah yığdığını kaydeden Erdoğan, Türkiye’nin henüz F-16 meselesini çözemediğini dile getirdi. Her zaman haktan ve gerçekten yana olduklarının altını çizen Erdoğan, terör operasyonları için kararlılık mesajı verdi. Erdoğan, “Bu teröristlerle verdiğimiz mücadelede bize kalkıp kimse hesap soramaz.” dedi.

SAVAŞIN KAZANANI BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAZ

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın, yol açtığı can kayıplarının yanında bölge ve dünya için çok ciddi insani, ekonomik ve politik maliyetler oluşturduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: “Krizin en başından itibaren savaşın kazananı, barışın ise kaybedeni olmaz. Bu ilkeyle yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük. Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde savunurken Rusya’ya yönelik akıl dışı politikalarla bölgedeki ateşin körüklenmesine de karşı çıktık.

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BARIŞ DİPLOMASİSİ DÜNYAYA ÖRNEK OLDU

Gerek şahsımın Rusya ve Ukrayna liderleriyle yaptığı doğrudan görüşmelerle gerek ilgili kurumlarımızın temaslarıyla dünyaya örnek teşkil edecek bir barış diplomasisine imza attık. İstanbul süreci sahadaki gelişmelerle sekteye uğramış gibi görünse de halen kalıcı barış için en ideal müzakere zemini olma özelliğini koruyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takası da yine ülkemizin arabuluculuğunda gerçekleşti.

KÜRESEL ÇAPTA BİR GIDA KRİZİNE SEBEP OLDU

Savaş nedeniyle Ukrayna ve Rusya’dan tahıl başta olmak üzere kritik ürünlerin sevkiyatının durması, Avrupa’dan Afrika’ya tüm ülkeleri etkileyen küresel çapta bir gıda krizine sebep olmuştur. İşte her şey burada. Az önce ufaklığı gördük, ekmek yedi. Buğday olmadan ekmek olur mu? Ama unutmayalım ki şu buğdayın tanesinde çok şeyler var. Bir buğday tanesi, yüz binlerce buğdayı üretiyor. Buğday o denli farklı bir nimet. Şair bunu güzel anlatıyor ama şimdi burada bu şiiri okuduğum zaman anlamakta bırakın, tercüme etmekte zorluk çekenler var. Olabilir. Onun için bunu kısa yoldan anlatmış oldum.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Ukraynalı bir kadın ve Afrikalı bir çocuk tarafından buğday başağı takdim edildi.

PAZAR GÜNÜ GÖRÜŞECEĞİM

Bu krizi çözmek amacıyla pazar günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile aynı şekilde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmesinin olacağını aktaran Erdoğan, bu görüşmelerle birlikte tahıl koridorunu daha da güçlendirmek, Putin’in ifadesiyle öncelikle az gelişmiş ülkelere bu tahıl koridorundan, tahıl ambarından bu imkanları göndermek istediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridorundaki tıkanıklığın aşılması ve sonrasında anlaşmanın süresinin uzatılmasının, Türkiye’nin girişimleri sayesinde mümkün olacağını ifade etti. Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili endişeleri, Rosatom ve Uluslararası Atom Enerjisi uzmanlarının İstanbul’da bir araya gelerek görüştüğünü aktaran Erdoğan, Türkiye’nin savaşın sebep olduğu krizin aşılması için de öncü bir rol oynamayı sürdüreceğini belirtti.

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KİMSE KALKIP BİZE HESAP SORAMAZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, binlerce TIR silah, mühimmat, araç ve gerecin Türkiye’nin güneyinde, Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütlerine gönderildiğini söyledi. Bunun Türkiye’nin NATO’da beraber olduğu ülke tarafından gönderildiğini dile getiren Erdoğan, “NATO’da biz seninle beraberiz de bu terör örgütlerine bunca silah, mühimmat, araç, gereci nasıl gönderirsin? Yok diyor böyle bir şey. Bütün video yayınlarını, hepsini kendilerine gösterdik, gösteriyoruz. Türkiye’ye bunları anlatamazsınız. Çünkü biz her zaman haktan, hakikatten yana olduk. Gerçekten yana olduk. Onun için de bu teröristlerle verdiğimiz mücadelede kimse kalkıp bize hesap soramaz. Terörün küresel bir tehdit olduğunu ve mücadelenin de küresel işbirliği içinde yapılması gerektiğini her platformda ifade ediyoruz.” diye konuştu.

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RADEV'LE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldi. Erdoğan ve Radev, baş başa ve heyetler arası görüşmeler sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, “Bulgaristan ile geçen sene ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaştı. Ortak hedefimiz bunu 10 milyar dolar seviyesine kısa sürede çıkarmak.” dedi. Erdoğan bu görüşemeden önce, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Gazprom Başkanı Aleksey Miller’i kabul etti.

AMERİKA'YA F-16 TEPKİSİ

Erdoğan, Amerika’nın gayriaskeri statüdeki adalara silah yığmasına tepki gösterdi. Erdoğan şunları kaydetti: “Ege’de ve Akdeniz’de Yunanistan’ı hesapsızca destekleyerek bu ülkenin mütecaviz ve provokatif girişimlerine cesaret verenlere de eyvallah etmedik, etmeyeceğiz. NATO’da beraberiz ama Yunanistan’ın adalarını silahlarla, uçaklarla donatıyorsun. Biz hala bir F-16 meselesini sizlerle çözemedik. Parasını verdiğimiz halde çözemedik. Kıbrıs meselesinin, hakkaniyetli bir şekilde yeni ve somut adımlarla çözüme kavuşturulması için diyalogdan vazgeçmiyoruz.”

ERDOĞAN'A MİNNETTARIZ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna-Rusya arasındaki esir takasında yardımcı olduğunu ve bunun için çok minnettar olduklarını söyledi. Zelenski, TRT World Forum 2022, “Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar” temasıyla İstanbul’da düzenlenen foruma çevrim içi katıldı.

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Zelenski, video konferans yöntemiyle forumda yaptığı konuşmada, yaşanan gıda krizini farklı ülkelerin hissettiğini, diplomasi sayesinde Ukrayna’nın Karadeniz’deki üç limanından gıda ihracatını başardıklarını belirtti.

AÇLIK TEHDİDİNİ DURDURUYORUZ

Zelenski, şöyle devam etti: “Bu yılın temmuz ayından bu yana 13 milyon tondan fazla tarım ürününü 40 ülkeye ulaştırdık. Küresel pazar bunu hissetti.

Gıda ürünlerimizi tüketen ülkeler de sosyal istikrarda bunu gördü. Bizim gücümüz budur; Ukrayna-Türkiye-Birleşmiş Milletler ortak çabalarımızla açlık tehdidini durduruyoruz.” Gıda krizinin ülkesinin barış formülünün bir unsuru olduğunu dile getiren Zelenski, bu konuda Türkiye’nin de liderliğinin olduğunu kaydetti. Zelenski, 80’den fazla geminin beklemede olduğunu belirterek bunun, yüz binlerce insanın masasında eksik yemek anlamına geldiğini söyledi.

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OYNAT 00:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye krizin değil çözümün safında duruyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar” temasıyla İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum'unda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Türkiye savaşın sebep olduğu enerji krizinin aşılması için öncü bir rol oynamayı sürdürecektir. Bu süreçte tüm dünya samimi ve gerçekçi gayretlerimizi takdir etti. Türkiye hakkaniyetli davranıyor. Türkiye istikrar getiriyor. Türkiye güven veriyor. Türkiye barış için çalışıyor. Türkiye krizin değil çözümün safında duruyor'' dedi. BiP'te paylaş

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MÜCADELEMİZDE YALNIZ BIRAKILDIK

Son dönemde yaşanan krizlerin, Avrupa’nın üzerine bina edilen güvenlik ve refah mimarisinin aslında ne kadar kırılgan olduğunu da gözler önüne serdiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: “Türkiye’nin mücadele ettiği terör örgütlerine gizli-açık destek veren, teröristleri himaye eden, tarafı olan her meselede karşısında yer alan bir Avrupa ile ortak bir gelecek hayali kurmamızın zor olduğu açıktır. Avrupa’nın güvenliği ve refahını sürdürmesine verdiğimiz katkıları kimse inkar edemez. Açık konuşmak gerekirse yaptığımız onca fedakarlığa rağmen bilhassa birliğimizi, beraberliğimizi tehdit eden terör örgütleriyle mücadelemizde yalnız bırakıldığımızı asla unutmayacağız.”

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