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POLİTİKA

Kimse Yok mu Derneği davasında cezalar belli oldu

Yardım adı altında para toplayıp, FETÖ’nün kasasına aktaran Kimse Yok mu Derneği yönetici ve çalışanlarının yargılandığı davada sona gelindi. Davada yargılanan 38 sanık için 7 yıldan 39 buçuk yıla kadar hapis cezası istendi.

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"FETÖ elebaşı talimat verdi. Örgüt üyeleri, Kimse Yok Mu Derneği’ne yönetici oldu. Derneğin paraları örgüte aktarıldı. Milyonlarca liralık vurgun yapıldı." Bu ifadeler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesine gönderdiği mütalaada yer alıyor. TRT Haber'den Hamza Çifçi'nin haberine göre; Kapatılan Kimse Yok mu Derneği davasında, 38 sanık hakkında talep edilen cezalar belli oldu. Haklarında örgüt üyeliğinin yanı sıra; halkın dini inanç ve duygularını istismar etme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından da ceza istendi. Çünkü savcılığın elde ettiği delil ve değerlendirmelere göre örgüt toplanan paraları FETÖ’ye aktarıyordu.

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Kurban paralarını da çaldılar

Kurban bağışları da örgütün amaçları için kullanıldı. Sadece 2011 yılında 1 milyon 800 bin küçükbaş hayvanın kesimi yapılmadan, parası FETÖ’nün kasasına aktarıldı. Bu işlemleri yapan kişiler ise FETÖ elebaşı Gülen'in örgüt derneğine ihtimamla yerleştirdiği isimlerdi. Ayrıca yine bu işlemler için FETÖ elebaşından talimat alınıyordu.

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Örgütün yardım toplarken dini değerleri kullandığı belirlendi

Davada, 33 sanık için örgüt üyeliğinden 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. 9 kişi hakkında da ihaleye fesat karıştırma ve halkın dini inanç ve duygularını istismar etme suçundan 7 yıldan 24 buçuk yıla kadar hapis cezası talep edildi. Davada, bir sanık için 3 ayrı suçtan toplam 39 buçuk yıla kadar hapis cezası istendi. Ve bu isim örgütün, Kimse Yok mu Derneği’ndeki üst düzey yöneticilerinden sadece biriydi.

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