'Kimsesiz depremzede çocuklar İstanbul'a getiriliyor' iddiası asılsız çıktı

"Orada kalırken Sosyal Hizmetlere bağlı bir kurumda değillerdi. Yani Sosyal Hizmetlerden getirilmiş bir tane çocuk yok burada. Onlar zaten orada kayıt altındaydılar. Buraya da gelir gelmez Sosyal Hizmetleri de eve çağırıp, 'Burada babası olmayan çocuklar var.' duyurusunu yapıp, kayıt altına aldırdıktan sonra her birini kaymakamlığa götürdük. Orada da tek tek kaydettirdik. Hatta depremzede oldukları için sosyal yardımlaşmadan onlara verilen sosyal yardımı da evvelki gün bankadan hep birlikte her aile için gidip aldık."