Gündem Kimyasal madde alarmı nedeniyle hastanenin acili kapatıldı
DİYARBAKIR

Diyarbakır'da kimyasal madde alarmı nedeniyle hastane acili kapatıldı

Kimyasal madde alarmı nedeniyle hastanenin acili kapatıldı

Diyarbakır'da şarampole devrilen pikaptan yaralı olarak kurtulan sürücü ve yanındaki kişiye müdahale eden ekipler kimyasal maddeden şüphelenince hastanenin acili kapatılarak özel dezenfekte ekipleri olaya müdahale etti. Her şey dezenfekte edilirken ekiplerin kullandığı her şey değiştirildi.

Haber Merkezi IHA
Diyarbakır'da hastanede kimyasal madde alarmı
Diyarbakır'da hastanede kimyasal madde alarmı

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana gelen trafik kazasında aracın kimyasal madde taşıdığı şüphesiyle hastane, yaralılar ve sağlık çalışanlarına dezenfekte çalışması başlatıldı.

TRAFİK KAZASINDAN YARALI OLARAK KURTARILDI

Olay, Alaaddin A. idaresindeki 06 VNG 55 plakalı pikap, Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunda lastiği patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulanan Satılmış U., Necmi Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

DHA
Şarampole yuvarlanan pikap

ÖZEL DEZENFEKTE EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Araçta kimyasal madde şüphesiyle hastane, yaralılar, yaralılara müdahale yapan sağlık ve jandarma ekipleri dezenfekte edilmesi için hastanenin acil katı kapatıldı. Özel dezenfekte ekiplerinin başlattığı çalışma sonucunda hastanenin acili dezenfekte edilirken yaralılar ve sağlık çalışanları için yeni kıyafetler temin edilerek dezenfekte edilmesi için çalışma başlatıldı.

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