Kınamak yerine hükümeti suçladılar

Biden’ın “soykırım” açıklamasının ardından muhalefet, eleştiri oklarını her zaman olduğu gibi dışarı yerine iç cepheye yöneltti. Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin sözde Ermeni soykırımı ile ilgili 1915 olaylarına destek veren ‘Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin’ başlığıyla yayımladığı bildiriye ses çıkarmayan muhalefet, Biden’ın “soykırım” nitelemesine karşı çıkarken de hükümeti suçladı.

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