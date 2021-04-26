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Gündem Kınamak yerine hükümeti suçladılar
ANKARA

Kınamak yerine hükümeti suçladılar

Kınamak yerine hükümeti suçladılar

ABD Başkanı Joe Biden’ın “soykırım” açıklamasının ardından muhalefet, eleştiri oklarını her zaman olduğu gibi dışarı yerine iç cepheye yöneltti.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Kınamak yerine hükümeti suçladılar
Kemal Kılıçdaroğlu

Biden’ın “soykırım” açıklamasının ardından muhalefet, eleştiri oklarını her zaman olduğu gibi dışarı yerine iç cepheye yöneltti. Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin sözde Ermeni soykırımı ile ilgili 1915 olaylarına destek veren ‘Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin’ başlığıyla yayımladığı bildiriye ses çıkarmayan muhalefet, Biden’ın “soykırım” nitelemesine karşı çıkarken de hükümeti suçladı.

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YANLIŞ DIŞ POLİTİKANIN SONUCUYMUŞ

  • Biden açıklama yapmadan önce bir televizyon programına konuk olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Biden’ın ‘soykırım’ yönünde açıklama yapması halinde ne düşündüğünün sorulması üzerine, “Bunu her seferinde belli çevreler Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak için kullanıyor. Ama işin özü şu, Türkiye’nin izlediği yanlış dış politikanın bir anlamda maliyet olarak yansıması” cevabını verdi. CHP sözcüsü Faik Öztrak da yaptığı yazılı açıklamada, “AK Parti iktidarının basiretsiz dış politikasının Türkiye’yi getirdiği noktayı göstermesi bakımından ibret vericidir” dedi. Biden’ın açıklamasını kınayan DEVA Partisi de eleştiri oklarını hükümete yöneltti.
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