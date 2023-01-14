Kınamakla kaçamazlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Stokholm’deki alçak eyleme ilişkin açıklamada bulundu. PKK’nın İsveç’te terör propagandasına devam ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, “Hedefleri sadece Cumhurbaşkanı değil, terör örgütünün esas hedefi Türkiye. İkinci hedefleri de İsveç’in NATO üyeliğini engellemek” dedi.

Son propagandanın şehrin merkezinde yapıldığını ve bunun mazeretinin olamayacağını vurgulayan Çavuşoğlu, “Tam kepazelik. İsveç yetkilileri buna göz yumuyor. Onlar izin vermese bunu yapamazlar. PKK/YPG, İsveç’in NATO üyeliği yoluna mayın döşüyor. Bu mayınları temizlemek de bu mayınlara bilerek basmak da İsveç’in tercihidir” diye konuştu. Ankara’da İtalya Dışişleri Bakanı ile ortak basın toplantısında da bu konuya değinen Çavuşoğlu şunları kaydetti: “İsveç’in burada sorumluluğu var. Bu sorumluluktan kaçamazlar. Hele hele sadece kınayarak kaçamazlar. Terör örgütü ve destekçileri İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üye olmasını istemiyor. İsveç ve Finlandiya ya onların NATO üyeliklerini engellemesine göz yumacak, boyun eğecek ya da o terör örgütlerine karşı gerekli adımları atacak, taahhütlerini yerine getirecek.”

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