Kinimiz daha da arttı

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında devam eden yol yapım çalışmasının emniyetini sağlayan askerlere saldırı düzenlendi. PKK'lı teröristler, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı (EYP), dün sabah 06.00 sularında Kobra tipi zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirdi. Umutlu köyü yol ayrımındaki patlamayla birlikte 4 asker olay yerinde şehit oldu, 5 asker de ağır yaralandı.

1'İ ASTSUBAY, 7'Sİ UZMAN

Terör saldırısının ardından bölgeye güvenlik güçleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerlerden 3'ü de doktorların bütün çabasına rağmen kurtarılamayarak burada şehit düştü. Bir yaralı asker de akşam üzeri GATA'ya götürülürken uçakta şehit oldu. Şehitlerden 1'inin astsubay, 7'sinin ise uzman çavuş olduğu bildirildi. Güvenlik güçleri, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlattı.

Kobra tipi askeri araç, patlama sonrası bu hale geldi.

AİLELERİ KAHROLDU

Şehitlerin acı haberleri baba ocaklarına ulaştırıldı. Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus'un İzmir, Jandarma Uzman Çavuşlar Ali Hekim'in Antalya, Uğur Göksu'nun Samsun, Neşet Gök'ün Eskişehir, Okan Dinçer'in Balıkesir, Süleyman Aydın’ın Amasya, Özgürcan İnce'nin Ankara veYahya Şen'in Kırıkkale'de yaşayan aileleri aldıkları acı haber karşısında gözyaşlarına boğuldu.

BUGÜN DEFNEDİLECEKLER

Otopsileri tamamlanan şehitlerin naaşları cenaze araçlarıyla havalimanına götürüldü, buradaki törenin ardından da memleketlerine uğurlandılar. Alçak pusuda şehit düşen askerler, bugün toprağa verilecekler.

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Yolda dev çukur açıldı

PKK'lı teröristlerin saldırıda kullandıkları EYP'yi yola uzun süre önce tuzakladığı ve kablolu düzenekle uzaktan kumandayla infilak ettirdiği saptandı. Yolda yeni asfaltlama yapıldığından, arama faaliyeti esnasında patlayıcının dedektör cihaz tarafından algılanmadığı öğrenildi. Patlamaayla birlikte asfalt yolda 1,5 metre derinliğinde ve 4,5 metre çapında geniş bir çukur oluştu.

Ömer Yiğit Ulus

O artık şehit astsubay

6 yıl uzman çavuşluk yaptıktan sonra astsubaylığa geçen ve bekar olduğu öğrenilen İzmirli Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus'un (28) evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin kardeşi Çağrı Ulus'un da astsubay okulunda öğrenci olduğu ortaya çıktı.

Ali Hekim

25 gün önce evlenmişti

2 yıllık Uzman Çavuş olan Ali Hekim’in (24) 9 Eylül'de Arzu Hekim ile evlendiği öğrenildi. 25 günlük evli olan şehit, bugün memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Uğur Göksu

Düğünü yapamadı

Samsunlu Uzman Çavuş Uğur Göksu'nun (29) 1 yıl önce Nesrin Atağ ile nişanlandığı, çiftin düğün yapmak için şark görevinin bitmesini beklediği öğrenildi.

Neşet Gök

'Gitme abi'

Bekar olan Eskişehirli Uzman Çavuş Neşet Gök'ün (25) Burak ve Batuhan isminde iki erkek kardeşinin bulunduğu öğrenildi. Komşuları, 7 yaşındaki Batuhan'ın, bir süre önce izne gelen Neşet Gök'ün birliğine dönmesini istemediğini, gitmesi halinde şehit olabileceğini söylediğini anlattı.

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Süleyman Aydın

Tayinini bekliyordu

İki yıl önce Dilek Aydın ile evlenen 4 yıllık Uzman Çavuş Süleyman Aydın’ın kardeşi Sefa’nın da Ankara’da astsubay okulunda eğitim gördüğü öğrenildi. Amasyalı şehidin çocukluk arkadaşı Mehmet Erdem, “Doğu görevi bitmişti, tayini çıkıyordu. Bu tarafa gelecekti, nasip olmadı” dedi.

Okan Dinçer

İzinden yeni dönmüş

İzin için ailesinin yaşadığı Balıkesir Bigadiç'e bağlı Bademli mahallesine gelen Şehit Uzman Çavuş Okan Dinçer, pazartesi günü tekrar görev yerine dönmüş.

Özgürcan İnce

26 yaşındaki Ankaralı Uzman Çavuş Özgürcan İnce'nin bekar olduğu öğrenildi.

Yahya Şen

24 yaşındaki şehit Yahya Şen’in Kırıkkale’deki baba ocağına acı haber ulaştı. Bekar olan şehit Şen’in ağabeyinin de uzman çavuş olarak Ankara’da görev yaptığı öğrenildi.

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