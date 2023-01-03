Kınıyoruz ve reddediyoruz: İslamî yapıları hedef alan açıklamalara UMAD’dan tepki

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD) son dönemde ilahiyat fakülteleri, medreseler ve tarikatları hedef alan söylemlere tepki gösterdi. UMAD’dan yapılan açıklamada, ilahiyat fakültelerinin müfredatının değiştirildiği, medreselerle ilahiyat fakülteleri arasında çatışma olduğu iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi. Açıklamada satır başları ile şunlar kaydedildi:

İDDİALAR DAYANAKSIZ VE KASITLIDIR

UMAD olarak; İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerini hedef alan, programlarını küçümseyen, İslami İlimler Fakültelerindeki eğitimi akılsız olarak niteleyen, asılsız iddiaların basın vasıtasıyla kamuoyuyla paylaşılmış olması, bizleri, ilahiyat camiasını ve toplumumuzu derinden yaralamıştır. Basında yer alan ifadelerin, atıfta bulunulan başta hocamız Merhum Muhammet Tayyip Okiç olmak üzere, tüm müteveffa hocalarımızın ruhaniyetini rahatsız ettiği gibi, yaşayan saygın hocalarımızı da derinden üzdüğüne inanıyoruz.

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BATICILIK KOMPLEKSİ

“İslam/İslamî” gibi ifadelerden rahatsızlık duyulması ve bu kelimelerin “akılsızlık” gibi birtakım tahkir ve tezyif edici vurgularla yan yana getirilmiş olması, üzüntümüzü bir kat daha artırmıştır. Akıl olmadan muhataba mükellefiyet yüklemeyen bir dinin iki temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şerif akıl dışı mıdır? İlim tarihimizde el-Kindî, Farabî, İbn Sîna, Cüveynî, Gazzâlî, Zemahşerî, İbn Rüşd, Fahreddin Râzî, Devvânî, Teftazanî, Şatıbî, Tûsî ve Seyyid Şerif Cürcânî gibi Şarkın ve Garb’ın dâhilerini Garp/Batıcılık kompleksi ile yok saymaya ve bir anlamda onları dahi akıl dışı ilan etmeye vicdanlar nasıl razı olabilir? Diğer yandan 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu’yla ilga edilen “Medrese”yi bahane ederek; tüm İslami eğitim ve öğretim kurumlarını tahkir etmek, mensup olduğu İslam dinine gönül vermiş, hayatını adamış kimseleri farklı ideolojik yaftalarla yaftalamak hangi akıl ve akademik vicdanla bağdaştırılabilir?

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İLAHİYAT-İSLAMİ İLİMLER AYRIMI

Tevhid-i Tedrisat Kanunu’na istinaden 1949’da Ankara İlahiyat Fakültesi, ilki 1959’da İstanbul’da olmak üzere toplamda sayıları altıya çıkan Yüksek İslam Enstitüleri ve 1971’de Atatürk Üniversitesi bünyesinde İslami İlimler Fakültesi kurulmuştur. Kuruluş isminde “İslam” kelimesi bulunan yedi yüksek eğitim ve öğretim kurumu, 2547 sayılı Üniversiteler Kanunu’yla 1983 yılından itibaren ilahiyat fakültesi adı altında birleştirilmiştir. Bu kurumlardan çok müstesna ilim adamları yetişmiştir. “İslam/İslamî” kelimelerinden rahatsız olup da buradan mezun olan ilim adamlarını zımnen tahkir etmeye çalışmak neyin ifadesidir? Bu kurumların birçok hocası, Ankara İlahiyat Fakültesi mezunu olup orada yetişmişlerdir. Bu tür beyanatlarla topluma enjekte edilmek istenen ayrımcılığın, hangi düşünceye hizmet etme amacı güttüğünü anlamak mümkün değildir. Filhakika, gerek Yüksek İslam’ın ve gerekse İslami İlimlerin kuruluşunda “ideolojik isim takıntısı” sergilemiş olanlar o gün itibarıyla da vardı ve fakat aralarında hiçbir ilahiyatçı yoktu. Günümüzde ise programları aynı olmak üzere, ilahiyat veya İslami İlimler adıyla fakültelerin çoğalmasından kimler rahatsız olmaktadır?

MEKTEP/MEDRESE AYRIMI YOK

İslami ilimler eğitiminde medrese-mektep çatışması olduğu iddialarına gelince; “Medrese”, Arapçada ‘derese’ kökünden gelen bir mekân ismi olup bugünkü anlamda eğitim öğretimin yapıldığı yer manasındadır. Bu kurumda ders veren hocalara da aynı kökten olmak üzere ‘müderris’ denilmiştir. “Mektep” kelimesi ise yazmak anlamındaki “ketebe” kökünden gelen okuma ve yazmanın icra edildiği yerler manasındadır. Söz gelimi Darü’l Fünûn İlahiyat Fakültesi’nde 1933 yılına kadar ‘müderris’ unvanıyla kelam ve felsefe hocalığı yapan İzmirli İsmail Hakkı Bey, 1933 üniversite reformunu müteakip, profesör unvanıyla hocalığını sürdürmüştür. Keza, Cevdet Paşa ‘Mekteb-i Hukuk’da, Recaizade Ekrem Bey de ‘Mekteb-i Mülkiye-i Şahane’de hocalıklarını ifa etmişlerdir. Söz konusu üniversite reformu ile bu eğitim kurumlarının her birisi fakülte adını almışlardır. Dolayısıyla isim değişikliği, özün ve yapının değişikliği anlamını taşımamaktadır. Nihai hedef eğitim ve öğretimdir.

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MEDRESELER MODEL OLDU

Binaenaleyh medrese yerine mektep adıyla eğitim öğretime davam edilmiş, günümüzde de mektep yerine okul tabiri kullanılmaya başlanmıştır. Doğu’da Nizamiye Medreseleri, Batı’da ise Kurtuba Medreseleri gibi medreseler, dünyaya model olmuş kurumlardır. Bu kurumlar aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin zirvede bulunduğu dönemlerde, gerek ilmiye sınıfını ve gerekse seyfiye/askerî erkanı, devlet adamlarını, devlet ricalini, hukukçuları yetiştiren müesseselerdir. Hiçbir milli kafanın ve hiçbir ilahiyatçı akademisyenin bu kadar milli kimlik ve geçmişi ile istihza edeceğini düşünemiyoruz.

DÜŞMANLAŞTIRMA KABUL EDİLEMEZ

Genellemeci bir üslupla tarikatları düşmanlaştıran söylemleri de kabul etmiyoruz. Tasavvuf ile Türk milletinin ilişkisi çok eskilere dayanmakta olup Ahmet Yesevi ile devam eden ve günümüze kadar gelen bir iç içelik söz konusudur. Tasavvuf bir ibadet ve ahlak disiplinidir, tarikatlar da onun uygulama alanlarıdır. Türk milletinin aşina olduğu, hiç de yabancı olmadığı bir irşad ve olgunlaştırma mahfilidir. Tarikat erbabının yeterli ilmi donanıma sahip olması, tabii ki evleviyyet arz eder. Şayet tarikat adı altında birtakım muğayyir söylem ve eylemler tezahür ediyorsa, o zaman liyakat sahibi ulema, münasip bir üslupla harekete geçer ve içselleştirmiş olduğu ilmi birikimiyle tarikat erbabının tamir ve tenvirine çalışır. Yoksa toplumsal birlik ve dini bütünlüğümüze hâlel getirebilecek birtakım muhayyel düşmanlar ihdas etmek suretiyle “bilimcilik” kisvesine bürünmek, sadece emperyalistlerin işini kolaylaştırır. Millet ve ümmet olarak birlik, beraberlik ve kardeşliğe çok ihtiyacımız olan bu günlerde, Müslümanların birlikteliğine gölge düşüren, çok kıymetli eğitim kurumlarımızın hizmetini yok sayan, ülkemizde yetkin alim ve kanaat önderlerinin itibarını zedeleyen her türlü suçlamayı şiddetle reddediyor ve bu tür açıklamaları kınıyoruz.

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