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İSTANBUL

Kira artışına Avrupai çözüm

Avrupa ülkelerinde kira artışlarının önlenmesi için farklı yöntemler kullanılıyor. Londra’da “Zone” sistemi kullanılırken, Hollanda’da evler konum ve büyüklüğüne göre puanlanıp ona göre kira belirleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kira artışına Avrupai çözüm
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RABİA ŞENOL

Kiralar tüm dünyada artmaya devam ederken Avrupa ülkeleri bu artışları önlemek için farklı sistemler üzerinde çalışıyor. Avukat Furkan Aral Avrupa ülkelerinin geliştirdiği yöntemleri anlattı. İngiltere’nin başkenti Londra’da “Zone” sistemi adı verilen bir sistem olduğunu söyleyen Aral, “Bu sistemle şehir kira bazında 3 bölgeye bölünüyor. Merkez denilen birinci bölgede ülkenin en yüksek kira bedelleri bulunuyor. ikinci bölge merkezden biraz uzak ve kira bedelleri de orta seviyede 3. bölgedeki evler ise şehirden uzak ve buranın kiraları ülke geneline kıyasla çok daha uygun. Hükümet, şehri dışarı doğru büyüterek kira fiyatları bu şekilde dengelemeye çalışıyorlar” diye konuştu.

HOLLANDA “PUANLAMA” SİSTEMİ

  • Hollanda’da ise puan sistemi olduğunu anlatan Aral, şu bilgileri verdi: “Devlet’in belirlediği bu sistemde, evin büyüklüğüne, konumuna, oda sayısına bağlı olarak her eve bir puan veriliyor. Bu evlerin fiyatlarını da devlet belirliyor. Daha önce 763 avroya kadar olan konutlara uygulanan sistemin sınırı 1.250 avroya kadar yükseltilecek. Ev sahipleri, evlerini hükümetin belirlediği değerin üzerinde kiraya veremeyecek. Böylece fahiş düzeyde artan kira fiyatları baskılanacak ve orta gelir grubunun barınma sorunu çözüme kavuşacak.”

SOĞUK-SICAK KİRA VAR

Yine Avrupa ülkelerinde soğuk ve sıcak kira sistemi olduğunu belirten Aral, “Soğuk kirada sadece evin kaba halini kiralıyorsunuz yani kiranın içine hiçbir şey dahil değil. Sıcak kirada ise tüm masrafları dahil şekilde evi kiralıyorsunuz. Yani aidat, elektrik, su, doğalgaz ve evin bazı eşyaları da dahil o şekilde evi kiralıyorsanız buna da sıcak kira deniliyor” dedi.

E-İMZA İLE KİRALAMA

Avrupa’da e-imza ve webtapunun çok yaygın olduğunu söyleyen Avukat Aral, şunları kaydetti:

  • “Taraflar yüz yüze gelmeden e-imza üzerinden kontratları imzalayıp anlaşma yapıyorlar. Özellikle ABD’de bu çok yaygın bir kullanım. Kira sözleşmelerinin online yapılması bu belgelerin sisteme entegre edilmesini sağlıyor. Devlet gözetiminde oluyor.”

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