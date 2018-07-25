Kiraladıkları gaspçı kendilerini vurdu

Şişli'de reklamıcılık yapan E.Y, yanında 500 bin TL'lik çeki olduğunu, bankadan parayı çekeceğini söyleyerek, parayı aldıktan sonra herhangi bir aksilik olmaması için arkadaşlarından yardım istedi.

E.Y'nin arkadaşları, bu isteğin hemen ardından bir araya gelerek bir plan yaptı. E.Y'nin arkadaşları O.Ö, Ö.G ve Y.A, bir gaspçı kiraladı. Gaspçıya paranın çekileceği banka ve güzergah bilgileri verildi.

KASKLI GASPÇI

Hürriyet'in haberine göre, E.Y, önceki gün, her şeyden habersiz gasp planının içindeki Y.A'yı yanına alarak PERPA Ticaret Merkezinin yanındaki banka şubesine gitti.

Bankadan parayı poşet içinde aldı ve dışarı çıkarak otomobile bindi.

ART ARDA ATEŞ ETTİ

İddiaya göre, planın içindeki Ö.G, gaspçıyı motorsikletle yol güzergahına getirdi. Kask takan gaspçı, otomobilin önünü kesti ve peş peşe ateş etmeye başladı. Aracın içindeki E.Y göğsünden, Y.A. da başından hafif yaralandı. Araçtan 500 bin TL'yi alan gaspçı kayıplara karışırken, Y.A hastanedeki tedavisinin ardından ifade için Asayiş Şube Gasp Büro Amirliğine götürüldü.

YOĞUN BAKIMDA

E.Y, hastanede yoğun bakımda tedavi olurken, polisin dikkatini koridorda sürekli telefonla görüşen bir kişi çekti. E.Y'yi tanıdığı belirlenen ve şüpheli hareketlerde bulunan O.Ö. gözaltına alındı. O.Ö ve Y.A'nın sorgusunda bütün plan ortaya çıkarıldı. Polis, gaspçıyı olay yerine bırakan Ö.G'yi de gözaltına aldı.

Emniyette sorguya alınan Y.A'nın, gaspçıya yönelik, "Bunu bize nasıl yaptı anlamıyorum" dediği öne sürülürken, O.Ö'nun ifadesinde “Biz Ö.G'ye, ateş eden kişiyi sadece verdiğimiz adrese motorla götür dedik. O da götürmüş sonra oradan ayrılmış. Daha sonra iki arkadaşımızı da vurup kaçmış" dediği öne sürüldü.

Aranan gaspçının 2011 yılında polise el bombalı saldırı düzenlediği ortaya çıktı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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