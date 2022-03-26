Gündem Kiralık banka hesabı aranıyor
İSTANBUL

Kiralık banka hesabı aranıyor

Dolandırıcıların son numarası bu. Her ay düzenli para vaadiyle vatandaşların banka hesaplarını kullanan şebeke, tüm kirli para trafiğini buradan yürütüyor. Hesabını kiralayanların yolu cezaevinde bitiyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kiralık banka hesabı aranıyor
Arşiv

Dolandırıcılar ve suç örgütleri vatandaştan çaldıkları paraların izini kaybettirmek için “kiralık banka hesabı” kullanıyor. Sosyal medya üzerinden ilan yayınlayan dolandırıcılar para vaadinde bulunarak, vatandaşlara bankalarda hesap açtırıp kendilerine devretmelerini istiyor. Özellikle öğrencileri hedef alan şebekeler, devir sonrasında da her ay hesabın sahibine para ödüyor. Ancak bu alışverişin sonu genellikle cezaevinde bitiyor.

Sosyal medyada yapılan basit bir aramada, kiralamak için banka hesabı arayan çok sayıda hesap olduğu görüldü.
Sosyal medyada yapılan basit bir aramada, kiralamak için banka hesabı arayan çok sayıda hesap olduğu görüldü.

BORÇTAN TUZAĞA DÜŞTÜ

  • Hesap açıp örgütlere devreden çok sayıda kişinin başı belada. Sosyal medyada gördüğü ilan üzerine dolandırıcılarla iletişime geçen M.T. de onlardan biri. 1 haftadır cezaevinde olan gencin babası H.T. “Oğlum 19 yaşında. Bu yıl üniversite kazanıp İstanbul’a geldi. Bahis sitelerinde borçlanmış. Paraya ihtiyacı olunca, sosyal medyada gördüğü ‘banka hesabınızı kiralıyoruz, şu kadar para veriyoruz’ şeklindeki ilanla iletişime geçmiş. Bunu yapanların sayısı az değil. Bu gibi bir sürü hesap var” dedi.

HEM HESABI HEM HATTI VERDİ

Şebekenin, oğlundan değişik bankalarda hesap açıp kendilerine teslim etmesini, ona her ay para vereceğini vaad ettiğini anlatan H.T., şunları söyledi: “Mobil bankacılık için oğlumdan yeni hat çıkarmasını istemiş, onu da almışlar. Banka hesapları üzerinden dolandırıcılık yapıyor, hem de yasa dışı bahisten gelen paraları bu kiraladıkları hesaplara aktarıyorlar. Bir nevi bu hesapları köprü olarak kullanıyorlar. Bu gibi çetelere karşı bir şeyler yapılsın, daha fazla insanın başı yanmasın.”

İnternet dolandırıcılığına karşı da 'zırh' getiriliyor: Dolandırıcı siteye anında erişim engeli
EKONOMİ
İnternet dolandırıcılığına karşı da 'zırh' getiriliyor: Dolandırıcı siteye anında erişim engeli

Vatandaşları sosyal medya üzerinden dolandırıp eğlence mekanında paraları harcadılar
GÜNDEM
Vatandaşları sosyal medya üzerinden dolandırıp eğlence mekanında paraları harcadılar
Güngörende pitbull tarafından ısırılmıştı

Güngören'de pitbull tarafından ısırılmıştı

​Köpek sahibiyle birlikte o da tutuklandı.
Araba almak için gitti cenazesi geldi

Araba almak için gitti cenazesi geldi

​Bir kenti yasa boğan ölüm: "Bu tüm Türkiye'ye yapılmıştır."
Rus işgalinde 31inci gün: Karşılıklı itiraflar

Sahadaki durum ve müzakerelerin geldiği aşama ele alındı.

Ay-Yıldızlı <br>formayı giyecek

Ay-Yıldızlı
formayı giyecek

Almanlar çok istemişti, Türkiye'yi tercih etti.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu açılış töreninde konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.