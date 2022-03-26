Kiralık banka hesabı aranıyor

Dolandırıcılar ve suç örgütleri vatandaştan çaldıkları paraların izini kaybettirmek için “kiralık banka hesabı” kullanıyor. Sosyal medya üzerinden ilan yayınlayan dolandırıcılar para vaadinde bulunarak, vatandaşlara bankalarda hesap açtırıp kendilerine devretmelerini istiyor. Özellikle öğrencileri hedef alan şebekeler, devir sonrasında da her ay hesabın sahibine para ödüyor. Ancak bu alışverişin sonu genellikle cezaevinde bitiyor.

Sosyal medyada yapılan basit bir aramada, kiralamak için banka hesabı arayan çok sayıda hesap olduğu görüldü.

BORÇTAN TUZAĞA DÜŞTÜ

Hesap açıp örgütlere devreden çok sayıda kişinin başı belada. Sosyal medyada gördüğü ilan üzerine dolandırıcılarla iletişime geçen M.T. de onlardan biri. 1 haftadır cezaevinde olan gencin babası H.T. “Oğlum 19 yaşında. Bu yıl üniversite kazanıp İstanbul’a geldi. Bahis sitelerinde borçlanmış. Paraya ihtiyacı olunca, sosyal medyada gördüğü ‘banka hesabınızı kiralıyoruz, şu kadar para veriyoruz’ şeklindeki ilanla iletişime geçmiş. Bunu yapanların sayısı az değil. Bu gibi bir sürü hesap var” dedi.

HEM HESABI HEM HATTI VERDİ

Şebekenin, oğlundan değişik bankalarda hesap açıp kendilerine teslim etmesini, ona her ay para vereceğini vaad ettiğini anlatan H.T., şunları söyledi: “Mobil bankacılık için oğlumdan yeni hat çıkarmasını istemiş, onu da almışlar. Banka hesapları üzerinden dolandırıcılık yapıyor, hem de yasa dışı bahisten gelen paraları bu kiraladıkları hesaplara aktarıyorlar. Bir nevi bu hesapları köprü olarak kullanıyorlar. Bu gibi çetelere karşı bir şeyler yapılsın, daha fazla insanın başı yanmasın.”

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