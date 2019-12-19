Kıran-8 Sehi Ormanlarına

Teröristlerin yurt içindeki barınma alanlarını yok etmek üzere ilki 17 Ağustos’ta Hakkari-Van-Şırnak hattında yapılan Kıran operasyonlarının 8. safhasına geçildi. Jandarma komando, jandarma özel harekât (JÖH), polis özel harekât (PÖH) ile güvenlik korucularından müteşekkil 232 tim ve 3 bin 480 personelin görev aldığı Kıran-8 operasyonu, Bitlis-Siirt hattındaki Sehi Ormanları bölgesinde icra ediliyor. Güvenlik güçleri, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemeyi ve bölgede barındığı belirlenen teröristleri etkisiz hale getirmeyi hedefliyor. Operasyonun ilk günü arazide bomba yapmaya yarayan araçlar ile yaşamsal malzemeleri ele geçirildi. Bu arada Kıran operasyonlarında 17 Ağustos’tan bu yana 139 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Bilançoya göre son 4 aylık süreçte 321 mağara, sığınak ve depo imha edildi; PKK’nın 59 işbirlikçisi de yakalandı.

GÜNDEM Kıran 8 operasyonuna katılacak Mehmetçik operasyon bölgesine dualarla uğurlandı