Gündem Kıran-8 Sehi Ormanlarına
POLİTİKA

Kıran-8 Sehi Ormanlarına

Terör örgütü PKK’ya yönelik ilki 17 Ağustos’ta başlatılan Kıran operasyonlarının 8’incisi Bitlis-Siirt hattındaki Sehi Ormanlarında başladı. Jandarma komando, özel harekat, polis özel harekât ile güvenlik korucularından oluşan 232 tim ve 3 bin 480 personel bölgede. Kıranlarda 139 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Teröristlerin yurt içindeki barınma alanlarını yok etmek üzere ilki 17 Ağustos’ta Hakkari-Van-Şırnak hattında yapılan Kıran operasyonlarının 8. safhasına geçildi. Jandarma komando, jandarma özel harekât (JÖH), polis özel harekât (PÖH) ile güvenlik korucularından müteşekkil 232 tim ve 3 bin 480 personelin görev aldığı Kıran-8 operasyonu, Bitlis-Siirt hattındaki Sehi Ormanları bölgesinde icra ediliyor. Güvenlik güçleri, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemeyi ve bölgede barındığı belirlenen teröristleri etkisiz hale getirmeyi hedefliyor. Operasyonun ilk günü arazide bomba yapmaya yarayan araçlar ile yaşamsal malzemeleri ele geçirildi. Bu arada Kıran operasyonlarında 17 Ağustos’tan bu yana 139 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Bilançoya göre son 4 aylık süreçte 321 mağara, sığınak ve depo imha edildi; PKK’nın 59 işbirlikçisi de yakalandı.

Kıran 8 operasyonuna katılacak Mehmetçik operasyon bölgesine dualarla uğurlandı
GÜNDEM
Kıran 8 operasyonuna katılacak Mehmetçik operasyon bölgesine dualarla uğurlandı
Trump hakkında azil soruşturması

Trump hakkında azil soruşturması

​Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada 2 suçlama da kabul edildi.
Ne işimiz var orada demek huyları oldu

Ne işimiz var orada demek huyları oldu

​Libya'ya ihtiyaç olursa her an yardıma hazır olduğumuzu söyledik.
Şantaj diplomasisi

Şantaj diplomasisi

​ABD, tasarıları silah olarak kullanmaya başladı.
PKK'yı övmek<br>ifade özgürlüğü!

PKK'yı övmek
ifade özgürlüğü!

​Anayasa Mahkemesi, PKK ve Öcalan'ı öven marşı ifade özgürlüğü saydı.
YouTube'dan <br>TVNET'e sansür

YouTube'dan
TVNET'e sansür

​Bağımsız medyayı bekleyen büyük tehlike.
İlk dava açıldı

İlk dava açıldı

​Teknoloji devlerinin kararttığı hayatlar: Kongo'nun çocuk işçileri

Akrabadan<br>yardım istemiyoruz

Akrabadan
yardım istemiyoruz

​Areda Survey, toplumun ailesel yaşamını ve ilişkilerini araştırdı.

Ebu Simbel Tapınağı

Ebu Simbel Tapınağı

​Firavun heykellerinin bulunduğu odaya senede sadece iki defa güneş vuruyor.

Atina sınırı geçti

Atina sınırı geçti

​Türkiye'nin Akdeniz'de yükselen gücü Atina'yı panikletti.
Kadına şiddete uzman savcı

Kadına şiddete uzman savcı

​Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla genelge yayınlandı.
9 şehir seferberlik başlattı

9 şehir seferberlik başlattı

​Libya'da darbeci Hafter için rüzgar tersine döndü.
Bana dua edin

Bana dua edin

Trump oylama öncesi Twitter'dan destek istedi.
Kırmızı bültenle aranacaklar

Kırmızı bültenle aranacaklar

​Yargıtay, firari 3 eski hakim ve savcı için karar verdi.
'Sen insan değilsin'

'Sen insan değilsin'

​Cristiano Ronaldo'nun golü geceye damga vurdu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.