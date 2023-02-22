|
Reklam
Reklam
Gündem

Kırgız sanatçı Turdakun Niyazaliyev'den "Türkiye Yaşa" şarkısı: ‘Sen orda ağlasan, gülemem burada’

Kırgız sanatçı Turdakun Niyazaliyev, deprem felaketini yaşayan Türkiye'nin acısını paylaştığı "Türkiye Yaşa" klibini yayınladı.

20:08 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kırgız sanatçı Turdakun Niyazaliyev ’Türkiye Yaşa’ isimli şarkısının klibini yayınladı.

Kırgız sanatçı Turdakun Niyazaliyev ’Türkiye Yaşa’ isimli şarkısının klibini yayınladı.

Kırgız sanatçı Turdakun Niyazaliyev, ’
Türkiye Yaşa
’ isimli şarkısının klibini yayınladı.

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerle bir kez daha felaketi yaşadı.

40 binden fazla insan hayatını kaybettiği ve 'asrın felaketi' olarak tanımlanan depremler sonrası ülkelerin yanında birçok isim de Türkiye'nin acısına ortak oldu.

O isimlerden birisi de Kırgız sanatçı Turdakun Niyazaliyev oldu.

Niyazaliyev, Türkiye'nin acısını paylaşmak adına "Türkiye Yaşa" şarkısını yazdı.

Kırgız sanatçı yazdığı şarkının klibini de yayınladı.



Niyazaliyev, "Türkiye Yaşa" şarkısı şu sözlerden oluşuyor:
Türkiye kardeşim, kardeşin burada
Sen orda ağlasan, gülemem burada
Ellerim semada, dillerim duada
Son Sema, son dua, son vatan Türkiye
Türkiye bayrak, Türkiye sevda
Türkiye sancak, Türkiye rüya
Ölenler şehit, kalanlar dua
Türkiyem yaşa…
Kardeşin yanında, acısı bağrında
Seninle ağladı,duası ağzında
Yüreği elinde, elleri sazında
Son sevda, son dua, son vatan Türkiye
Türkiye bayrak, Türkiye sevda
Türkiye sancak, Türkiye rüya
Ölenler şehit, kalanlar dua
Türkiyem yaşa…

Kırgızistan'ın 'Sami Yusuf'u

Öte yandan Niyazaliyev, Kırgızistan'ın 'Sami Yusuf'u olarak da biliniyor.

Kırgızların Müslüman delikanlılarından olan sanatçı, Türkçe’yi ise Kırgızistan-Manas Üniversitesi’nde TÖMER kursunda öğrenmişti.

#Turdakun Niyazaliyev
#Büyük Türkiye
#Metehan
#Oğuzhan
#Ertuğrul Bey
#Osman Bey
#Sultan Fatih
#Kanuni Sultan Süleyman
#Abdülhamid Han
#Necmettin Erbakan
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
1 saat önce
default-profile-img
Kırgız sanatçı Turdakun Niyazaliyev'den "Türkiye Yaşa" şarkısı: ‘Sen orda ağlasan, gülemem burada’
Başkalarına kalmazsa diye düşündüm: Depremzede akranlarına dağıtılması için gofreti geri çevirmişti
Abdullah Avcı: Üç daha burada olacak
Cristiano Ronaldo'dan 'kılıç dansı' paylaşımı
Bakan Kurum: İlk konutların sözleşmelerini imzaladık artık yeniden inşa ve ihya dönemindeyiz
CANLI | Inter-Porto
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.