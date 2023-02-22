Kırgız sanatçı Turdakun Niyazaliyev'den "Türkiye Yaşa" şarkısı: ‘Sen orda ağlasan, gülemem burada’

Kırgız sanatçı Turdakun Niyazaliyev ’Türkiye Yaşa’ isimli şarkısının klibini yayınladı.
Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerle bir kez daha felaketi yaşadı.
40 binden fazla insan hayatını kaybettiği ve 'asrın felaketi' olarak tanımlanan depremler sonrası ülkelerin yanında birçok isim de Türkiye'nin acısına ortak oldu.
O isimlerden birisi de Kırgız sanatçı Turdakun Niyazaliyev oldu.
Niyazaliyev, Türkiye'nin acısını paylaşmak adına "Türkiye Yaşa" şarkısını yazdı.
Kırgız sanatçı yazdığı şarkının klibini de yayınladı.
Kırgızistan'ın 'Sami Yusuf'u
Öte yandan Niyazaliyev, Kırgızistan'ın 'Sami Yusuf'u olarak da biliniyor.
Kırgızların Müslüman delikanlılarından olan sanatçı, Türkçe’yi ise Kırgızistan-Manas Üniversitesi’nde TÖMER kursunda öğrenmişti.