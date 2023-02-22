Kırgız sanatçı Turdakun Niyazaliyev'den "Türkiye Yaşa" şarkısı: ‘Sen orda ağlasan, gülemem burada’

Kırgız sanatçı Turdakun Niyazaliyev, ’ Türkiye Yaşa ’ isimli şarkısının klibini yayınladı.

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerle bir kez daha felaketi yaşadı.

40 binden fazla insan hayatını kaybettiği ve 'asrın felaketi' olarak tanımlanan depremler sonrası ülkelerin yanında birçok isim de Türkiye'nin acısına ortak oldu.

O isimlerden birisi de Kırgız sanatçı Turdakun Niyazaliyev oldu.

Niyazaliyev, Türkiye'nin acısını paylaşmak adına "Türkiye Yaşa" şarkısını yazdı.

Kırgız sanatçı yazdığı şarkının klibini de yayınladı.









Niyazaliyev, "Türkiye Yaşa" şarkısı şu sözlerden oluşuyor:

Türkiye kardeşim, kardeşin burada

Sen orda ağlasan, gülemem burada

Ellerim semada, dillerim duada

Son Sema, son dua, son vatan Türkiye

Türkiye bayrak, Türkiye sevda

Türkiye sancak, Türkiye rüya

Ölenler şehit, kalanlar dua

Türkiyem yaşa…

Kardeşin yanında, acısı bağrında

Seninle ağladı,duası ağzında

Yüreği elinde, elleri sazında

Son sevda, son dua, son vatan Türkiye

Türkiye bayrak, Türkiye sevda

Türkiye sancak, Türkiye rüya

Ölenler şehit, kalanlar dua

Türkiyem yaşa…

Kırgızistan'ın 'Sami Yusuf'u

Öte yandan Niyazaliyev, Kırgızistan'ın 'Sami Yusuf'u olarak da biliniyor.