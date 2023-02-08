Kırgızistan Meclisi depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda durdu

"Türkiye'de neye ihtiyaç duyuluyorsa her türlü yardımı göndermeye razıyız ve hazırız." diye konuştu. Milletvekili Nurjigit Kadırbekov, Türkiye Türkçesiyle yaptığı konuşmada, "Değerli kardeşlerimiz. Biz çok üzüntülüyüz. Yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı diliyoruz. Yaralılara acil şifa diliyoruz. Bu zor zamanda Türkiye, senin yanındayız. Geçmiş olsun. Allah yardımcınız olsun."