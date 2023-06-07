Kırgızistan’da darbe girişiminde FETÖ izi

Kırgızistan’da kitlesel gösterileri kullanarak, darbe yapmayı ve iktidarı ele geçirmeyi planlayan bir grubun üyeleri dün düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Milli Güvenlik Devlet Komitesi’nden yapılan açıklamada, devletin güvenliğini sağlama ve anayasal düzeni koruma çalışmaları kapsamında kitlesel protestolar ve ayaklanma için gizli hazırlıklar yapan bir grubun yasa dışı faaliyetlerinin engellendiği bildirildi. Açıklamada, soruşturma kapsamında 30’dan fazla kişinin gözaltına alındığı ve ana organizatör ve ideolojik ilham kaynağı olduğu tespit edilen Eldik Keneş (Halk Meclisi) Partisi Başkanı Roza Nurmatova ile birlikte 4 aktivistin tutuklandığı ifade edildi. Söz konusu partinin FETÖ’ye yakınlığıyla bilinen eski Devlet Başkanı Almazbek Atambayev ile bağlantılı olduğu belirtildi. Atambayev, ülkeyi yönettiği dönemde Türkiye’nin FETÖ’nün darbe yapabileceğine yönelik uyarısını ‘absürt’ olarak nitelemişti. Söz konusu suç örgütünün uzun süredir militan devşirmek için çalışmalar yürüttüğünün tespit edildiği aktarılan açıklamada, siyasi parti liderinin iktidarı ele geçirme planı doğrultusunda düzenli gizli toplantılar düzenlediği ve bu organize grubun, ülkenin farklı kesimlerinden rol dağılımı yapılmış 100’den fazla kişiden oluştuğu bilgisi paylaşıldı.

Operasyonda örgütsel ihtiyaçları finanse etmek ve kilit görevlilere ödemeler yapmak için yakın gelecekte yabancı kaynaklardan önemli miktarda fon sağlanmasının beklendiğine dair bilgiler de ele geçirildiği aktarıldı. Söz konusu örgüt üyeleri, “komplocular” şeklinde tanımlanırken, bu suç yapılanmasının toplumdaki herhangi bir olaydan memnuniyetsizliğin ortaya çıkmasını ve bu durumu provokasyon amacıyla kullanmayı beklediği vurgulandı. Roza Nurmatova ve işbirlikçilerinin de içinde bulunduğu 30’dan fazla örgüt üyesinin gözaltına alındığı ve sorgulamalar sonucunda suçlarını itiraf ettikleri açıklandı. Milli Güvenlik Devlet Komitesi, iktidarı ele geçirmeyi planlayan bir grubun üyelerinin tutuklanmasının ardından bu kişilere yönelik yüz yüze ve telefon görüşmelerinin 1,5 dakikalık ses kaydını paylaştı. Ses kaydında adı geçen Halk Meclisi Partisi Başkanı Roza Nurmatova, aktivistleri ile yaptığı konuşmada, daha fazla kişiyi devşirmeye yönelik çağrılar yaparak şu ifadeleri kullandı: “Değişim olacak mı yoksa böyle mi sürecek? Ben sizin fikrinizi almaya geldim. Nasıl görüyorsunuz? Nasıl olsa karışıklık olacak. Bu durumda biz ne yapacağız? Adamlarımız var. Her adamın arkasında en az 10 kişi daha var. Para karşılığında (sokaklara) çıkmaya hazır olanlar var. Bize çıkacak kişilerin tam sayısı lazım.”