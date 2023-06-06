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Kırgızistan’da darbecilere gözaltı

Kırgızistan'da hükümete yönelik darbe planlayan bir gruba ülke genelinde operasyonlar yapıldı. Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'u hedef alan grupta olduğu iddia edilen 110 asker ve bürokrat gözaltına alındı. Rusya, "Haberler endişe verici. Durumu yakından takip ediyoruz" açıklaması yaptı.

04:00 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Kırgızistan'da darbecilere operasyon yapıldı.

Kırgızistan'da darbecilere operasyon yapıldı.

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te güvenlik güçleri, yönetime silah zoruyla el koymak suretiyle darbe planları yapan bir yapılanmayı çökertti. Kırgızistan medyası 24.kg ve Azerbaycan merkezli yayın organı Oxu.az’ın haberlerine göre Kırgız güvenlik güçleri, darbe girişimini başarılı bir operasyon ile engelledi. Darbeci gruba ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı. Kırgız polis özel harekat birliklerinin darbecileri yakaladığı anlar görüntülendi. İlk gelen bilgilere göre 110 asker ve bürokrat gözaltına alındı. Konuya ilişkin Rusya'dan da açıklama geldi. Yazılı açıklamada "Kırgızistan'daki darbe teşebbüsüne ilişkin haberler endişe verici. Durumu yakından takip ediyoruz" denildi.



#Kırgızistan
#Azerbaycan
#Operasyon
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