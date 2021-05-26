Gündem Kırıkkalede bir evin bahçesinde lahit mezar ele geçirildi
KIRIKKALE

Kırıkkale'de bir evin bahçesinde lahit mezar ele geçirildi

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir evin bahçesinde, üzerinde çocuk figürü bulunan tarihi lahit mezar ele geçirildi

Haber Merkezi AA
Kırıkkalede bir evin bahçesinde lahit mezar ele geçirildi
Çocuk lahitinin Roma dönemine ait olduğu ortaya çıktı

Kırıkkale'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bahşılı ilçesinde bir ikametin bahçesinde tarihi eser niteliği taşıyan lahit mezar taşı olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler, S.U'ya ait ikametinin bahçesinde yaptığı aramada, üzerinde çocuk figürü bulunan lahit mezar buldu.

Roma dönemine ait eski lahit bebek mezarı taşı olduğu değerlendirilen eser muhafaza altına alınarak, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Lahit mezar açıldı gerçek ortaya çıktı
GÜNDEM
Lahit mezar açıldı gerçek ortaya çıktı

Bodrum'da lahit mezar 2 bin 400 yıl sonra gün yüzüne çıktı
FOTOĞRAF 21
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Bodrum ilçesi Yokuşbaşı Mahallesi'nde bir arsadaki inşaat kazısında, içinde kadın iskeleti olan 2 bin 400 yıllık lahit bulundu.
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Lahidin kapağı vinçle açılırken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kazı çalışmasında bulunanların sezon öncesinde Bodrum'a değer kattığını belirterek, lahit ve içinden çıkanların Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde sergileneceğini söyledi.
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Bodrum'un Yokuşbaşı Mahallesi'nde geçen 8 Mart Pazartesi günü, bir inşaat kazısı sırasında lahit bulundu. İnşaat durdurulurken, alanda Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede lahidin 2 bin 400 yıllık olduğu ortaya çıktı.
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Lahidin kapağı bugün, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katıldığı törende, vinçle açıldı
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Kazıda M.Ö. 4'üncü yüzyıla ait kadın iskeleti bulunduğunu söyleyen Bakan Ersoy, Lahidin kapağını sizlerle beraber açtık. Kadın iskeleti var. Burası 2 bin 400 yıllık bir yer. Halikarnasos'un bir metropol kısmı olduğu düşünülüyor. O bölgedeki bir mezarlık bölgesinde hiç bozulmamış, hiçbir yerden hasar almamış, aynı şekilde kalmış gördüğünüz gibi. İçindeki şeyler de sarsıntılardan ve doğal afetlerden etkilenmemiş. Şu an geçici olarak kapatacağız. Üzerine çadır yapıp güneşten koruyacağız. Daha sonra içerisindekiler de yavaş yavaş çıkartılacak. Çok şey çıkacaktır. Bir parçası çıktı. Çamurun altında olduğu düşünülüyor. Onları bulacaklar dedi.
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Bodrum için iyi bir değer kazandıklarını dile getiren Bakan Ersoy, kazı çalışmasının Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü söyledi.
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Bodrum'da lahit mezar 2 bin 400 yıl sonra gün yüzüne çıktı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan 2 bin 400 yıllık lahit kapağını açarak, incelemelerde bulundu. Lahitten çıkanlar arasında yüzük, kolye ve pelike gibi tarihi eserler bulunuyor.


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