Kırıkkale'de bir evin bahçesinde lahit mezar ele geçirildi

Kazıda M.Ö. 4'üncü yüzyıla ait kadın iskeleti bulunduğunu söyleyen Bakan Ersoy, Lahidin kapağını sizlerle beraber açtık. Kadın iskeleti var. Burası 2 bin 400 yıllık bir yer. Halikarnasos'un bir metropol kısmı olduğu düşünülüyor. O bölgedeki bir mezarlık bölgesinde hiç bozulmamış, hiçbir yerden hasar almamış, aynı şekilde kalmış gördüğünüz gibi. İçindeki şeyler de sarsıntılardan ve doğal afetlerden etkilenmemiş. Şu an geçici olarak kapatacağız. Üzerine çadır yapıp güneşten koruyacağız. Daha sonra içerisindekiler de yavaş yavaş çıkartılacak. Çok şey çıkacaktır. Bir parçası çıktı. Çamurun altında olduğu düşünülüyor. Onları bulacaklar dedi.