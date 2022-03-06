Kırım Tatarları lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu: Kiev düşmeyecek

Kırım Tatar Türk halkının lideri Abdülcemil Kırımoğlu, Ukrayna’da yaşanan gelişmelerle ilgili Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulundu.

usya’nın saldırı planlarının Ukrayna istihbaratınca önceden bilindiğini belirten Kırımoğlu, Rusya’nın işgal sürecinin 2014’teki gibi olacağını zannettiğini vurguladı: “2014’te askerimiz yoktu. Ordumuz zayıftı. İstihbarat, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı ofisi ve içişleri bakanlığı dahil devlet kurumlarında çalışanların yüzde 30’u Rus ajanıydı. Buralar temizlendi, ondan sonra Ukrayna ve ordu toparlandı. Hala ajanlar var ama etkili değiller.”

BÜYÜK DİRENİŞ VAR

Kırımoğlu, Ukrayna’da Rus işgaline karşı büyük bir direniş olduğunu ifade etti: “Kiev düşmeyecek. İçeri girerlerse Kiev onlara mezar olacak. Ukrayna Savunma Bakanı müzakerelerde Rus heyetine de bunu söyledi. Direnişe katılmak isteyenlere 18 bin silah dağıtılması planlanıyordu. Ancak yoğun talep üzerine 400 bin dağıttık. ‘Eğer işgale kalkışırsanız, size her pencereden ateş açılacak bunu bilin’ denildi. Kiev’de hava böyle. Ağırlıkla Rusça konuşan bölgelerde çiçeklerle karşılanacaklarını sanıyorlardı. Oralarda bile direnç var. Kiev’i ele geçirseler bile Ruslar bu savaşı kaybetti.”

ZORLA CEPHEYE SÜRÜYOR

Rusların Kırım Tatarlarına baskı uyguladığını, savaşta cepheye sürmek için gençleri askere almak istediğini dile getiren Kırımoğlu, “Bu saldırı başladıktan sonra Kırım Tatarlarının ve aktivistlerinin evlerine gelip tehdit ettiler. Biz de ‘Askere gitmeyin. Ukrayna topraklarına girerseniz ya katil olacaksınız ya da ceset’ diyoruz” ifadelerini kullandı. Kırım Tatarları olarak mücadeleye devam edeceklerini belirten Kırımoğlu, savaştan kaçıp Türkiye’ye gelen soydaşların Edirne ve İstanbul’a yerleştirildiği bilgisini verdi.

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İNFAZ LİSTELERİ DOĞRU

Rusya’nın infaz listelerini doğrulayan Kırımoğlu, “O listeler bize de geldi. Kırım Tatar Milli Meclisi üyeleri ilk sıralarda. Bazı arkadaşlarımız çalışmalar için değişik bölgelere gitti ancak onlardan kaçmak gibi bir niyetimiz yok” diye konuştu. Dünyanın dört bir yanından savaşmak için Ukrayna’ya gelenler olduğunu söyleyen Kırımoğlu, şunları kaydetti: “Esas olarak etnik Ukraynalılar ve Çeçenlerden katılmak isteyenler oluyor. Aralarında provokasyona imza atacaklar sızmasın diye istihbaratımız isimleri tek tek kontrol ediyor. Gelip gelmeyeceklerine onlar karar veriyor.”

Rus yayın organlarının dezenformasyona imza attığını da ifade eden Kırımoğlu, Türkiye’den buna sınır getirmesini istedi.

En güvenilir ülke Türkiye

Türkiye’nin toprak bütünlüğü vurgusunun Ukraynalıları sevindirdiğini ifade eden Kırımoğlu şöyle konuştu: “Ben Ukrayna’da siyaset adamlarıyla konuşuyorum. ‘Bu müttefiklerimiz arasında en güvenilir olanı Türkiye’ diyorlar. Erdoğan’ı çok seviyorlar. Geçtiğimiz hafta Zelenski ile telefonla görüştük. Morali yüksek ve Türkiye ile ilişkileri daha da geliştirmek istediğini söyledi.”