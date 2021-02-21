Kırkdilim Tünelleri'nde ışık görüldü

Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasında yer alan Çorum'da inşa edilen Kırkdilim Tünelleri'nde sona yaklaşılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Çorum-Laçin yolunda inşa edilen 3 tünelden ikincisinde de (T2) ışık görülmesi dolayısıyla yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla tören gerçekleştirilecek.

Kırkdilim, Çorum merkezinin kuzeyinde, merkeze yaklaşık 21 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Çorum-Laçin il yolu üzerindeki Kırkdilim, bu hattın tek dağlık kısmını oluşturuyor. Sinop-Çorum-Yozgat hattındaki Kırkdilim, kuzey-güney aksının bir parçası olması özelliğiyle büyük bir öneme sahip bulunuyor.

Türkiye'nin en tehlikeli yolları arasında gösterilen ve adını güzergah üzerindeki 40 virajdan alan Kırkdilim'deki büyük bölümü sarp kayalıklar ve uçurum arasında bulunan yaklaşık 10 kilometrelik yola 1389, 1157 ve 1553 metre uzunluğunda 3 tünel, 3 hemzemin kavşak ve 2 alt geçit yapılıyor.

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Tünellerdeki ilerlemeler

T1, T2 ve T3 adlarıyla inşa edilen tünellerde bugüne kadar yaklaşık 6,7 kilometrelik kazı ilerlemesi sağlandı. Söz konusu tünellerde çalışmalar devam ediyor.

T1 tünelinin sol tüpünde 563 metre, sağ tüpünde 722 metre kazı desteklemede ilerleme kaydedildi.

T2 tünelinde de sol tüpte 1197 metre ve sağ tüpte 1117 metre kazı destekleme çalışmaları tamamlandı ve sol tüpte nihai kaplama imalatına başlanacak.

T3 tünelinde ise sol tüpte 1578 metre ve sağ tüpte 1527 metre kazı destekleme çalışmaları ile sol tüpte 1578 metre nihai kaplama beton imalatı tamamlanırken, sağ tüpte nihai kaplama betonu imalatında 775 metre ilerleme sağlandı.

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Gidiş istikametindeki ilk tünelde (T3 tüneli) 13 Temmuz 2020 tarihinde ilk ışık görülmesi dolayısıyla tören düzenlenmişti.

Projenin getirileri

Mevcut durumda 10,22 kilometre olan 10 dakikalık yol, projenin tamamlanmasıyla toplam 8,62 kilometreye inecek. Böylece, seyahat süresi tahmini 5 dakikaya düşecek.

Projenin tamamlanmasıyla fiziki ve geometrik standartlar yükselecek ve mesafenin kısalması ekonomik olarak fayda sağlayacak.

Kırkdilim'e yapılan tünellerde geçmişte sorunlar yaşanmıştı

Çorum-Osmancık Hattı'nın Laçin-Kırkdilim arasındaki dağlık kesiminde yer alan proje güzergahının geçmişten itibaren işletiminde çeşitli sıkıntılar yaşanmıştı.

Yapımına 1967'de başlanıp 1974'te açılan Kırkdilim Tüneli 1975'te meydana gelen heyelan sebebiyle kullanılamaz hale gelmişti.

Bunun ardından, tünel imalatı sırasında servis yolu olarak inşa edilen yol ile ulaşım sağlanmaya başlanmıştı. Zaman içerisinde tırmanma şeridi ilave edilmiş ve mevcutta kullanılan 3 şeritli yol ile ulaşımın devamlılığı sağlanmıştı.

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Ancak, süreç içerisinde, heyelan, kaya düşmesi ve şev stabilitesi başlıkları altında toplanabilecek bu sorunlar, mevcut yolun güvenliği için yeni çözümlemeler yapılması ihtiyacını ortaya çıkarmış ve buna istinaden bu kesime yönelik tünelli güzergahı kapsayan ihaleye çıkılmıştı.

EKONOMİ Adını yol üzerindeki 40 virajdan aldı: Çorum'un 70 yıllık rüyası gerçek oluyor

FOTOĞRAF 19 Türkiye'nin en tehlikeli yolları arasında gösterilen, 40 keskin virajı bulunan, Çorum- Osmancık yolundaki Kırkdilim geçidinde meydana gelen kazalar ve ulaşım güçlüğü nedeniyle 1979'da tünel projesi gündeme getirildi. Kentte 40 yıllık hayal olan proje için geçen yıl harekete geçildi. Kırkdilim geçidinde toplam uzunlukları 4 kilometre olan 3 tünel projesi için çalışma başlatıldı. Çorum- Osmancık yolu üzerinde yapımına başlanan ve 570 milyon liraya mal olacak projenin, yıl sonunda yarısı tamamlanacak. Bağlantı yollarıyla birlikte 2021 yılında tamamlanacak projeyle İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz'e daha kısa ve güvenli yoldan bağlanmış olacak. Karayolları 7'nci Bölge Müdürü Murat Gönenli, 4 kilometre uzunluğundaki 3 tünel projesinde kazının sürdürülüğünü belirterek, Kırkdilim projesinde, 'T3' olarak adlandırılan 3'üncü tünelde bu sene kazı ve destek çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz... Diğer tünel olan 'T2'ye ise kazma vuracağız. Bu yıl tünellerin içine ağırlık vereceğiz. 3 tünelin yarısında kazı ve desteklemeyi bitirmeyi istiyoruz... Proje, Çorum ile Osmancık arasındaki tüm yolu kapsıyor. Çorum ile Kırkdilim ve Laçin ile Osmancık arasına da 125 milyon lira harcanacak... Kırkdilim geçişi ile birlikte toplamda 700 milyon liraya yakın bir yatırım söz konusu dedi. Gönenli, Kırkdilim tünel ve yolunun 40 yıldır beklendiğini belirterek, projenin 2021 yılında tamamlanacağını kaydetti. Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ise Karayolları 7'nci Bölge Müdürü Murat Gönenli ile birlikte Kırkdilim tünel proje alanında incelemelerde bulundu. Türkiye'nin en tehlikeli yollarından 40 virajlı geçit, tünelle geçilecek Türkiye'nin en tehlikeli yollarından 40 virajlı geçit, tünelle geçilecek Türkiye'nin en tehlikeli yollarından 40 virajlı geçit, tünelle geçilecek Türkiye'nin en tehlikeli yollarından 40 virajlı geçit, tünelle geçilecek Türkiye'nin en tehlikeli yollarından 40 virajlı geçit, tünelle geçilecek Türkiye'nin en tehlikeli yollarından 40 virajlı geçit, tünelle geçilecek Türkiye'nin en tehlikeli yollarından 40 virajlı geçit, tünelle geçilecek Türkiye'nin en tehlikeli yollarından 40 virajlı geçit, tünelle geçilecek Türkiye'nin en tehlikeli yollarından 40 virajlı geçit, tünelle geçilecek Türkiye'nin en tehlikeli yolları arasında gösterilen, Çorum- Osmancık yolundaki 40 keskin virajlı Kırkdilim geçidinde geçen yıl yapımına başlanan, toplam uzunlukları 4 kilometre olan 3 tünelin inşaatı sürdürülüyor. Proje tamamlandığında, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz'e daha kısa ve güvenli yoldan bağlanmış olacak.

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