Kirli gündemlere itibar etmeyiz

Vahdettin Köşkü’nden Kilis Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı Açılış Töreni’ne canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu yatırımla Kilis’in su sorununun tamamen çözüldüğünü söyledi. Baraj ve isale hattının toplam 500 milyon liralık yatırımla yapıldığını belirten Erdoğan, şu mesajları verdi:

Verdiğimiz kararlı mücadeleyle Türkiye’yi terör örgütlerinin ve suç çetelerinin tasallutundan kurtardık. Hayata geçirdiğimiz reformlarla demokrasiyi, hukuku, hak ve özgürlükleri geliştirme gayretimizi şimdi yeni ve sivil bir anayasayla taçlandırmaya hazırlanıyoruz. Sadece bu başlıklarla bile ülkemizin nereden nereye geldiğini vicdan ve insaf sahibi herkes kabul edecektir.

YÖNÜMÜZ HEP GELECEĞE DÖNÜK

Eski Türkiye alışkanlıklarıyla milletimizin demokratik ve ekonomik kazanımlarına göz dikenlere asla geçit vermeyeceğiz. Milletle beraber sahip olunan güven, huzur ve refah ikliminin değerini bilerek hedeflere doğru yürümeyi sürdüreceğiz. Kirli gündemlerle ülkemizi eski istikrarsız ve güvensiz günlerine geri döndürmeye çalışanlara itibar etmeden yönümüz hep geleceğe dönük olarak yolumuza devam edeceğiz.

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OYNAT 00:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan Yukarı Afrin Barajı'nın açılışına canlı bağlantı ile katıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden, Kilis Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada 'Şehrimize yıllık 19 milyon metreküp içme suyu sağlayacak 43 km'lik isale hattının tamamlanmasıyla Kilis'in bu sorunu çözülmüştür. Afrin, Halep'in kardeşi Kilis hem kendi vatandaşlarımızla hem de misafirleriyle inşallah bir daha susuzluk çekmeyecek' ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ekranları başında bizi izleyen milletimize, özellikle Kilislilere, özellikle Gazianteplilere, bu muhteşem yatırım sebebiyle, ömrünüz su gibi aziz olsun diyorum' dedi.



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BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN KARARLIYIZ

Salgınla birlikte ortaya çıkan küresel kriz ülkemizin önünde ne kadar büyük fırsatlar bulunduğu bir kez daha ortaya koymuştur. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine ulaşmaya artık çok daha yakınız. Konjonktürel sıkıntıları yakında geride bırakacağımızdan, yapısal reformlarla da kalıcı kazanımlar elde edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Kendimizle birlikte coğrafyamızdaki tüm dostlarımızın ve kardeşlerimizin de umudu olan büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını tamamlama konusunda kararlılığımız katidir.

NATO ZİRVESİ ÖNCESİ LİBYA’YA HEYET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılacak NATO Zirvesi öncesinde Türkiye’den üst düzey bir heyet, Libya’yı ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyette, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yer alacak. Günübirlik ziyarette, Türkiye heyeti Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libyalı mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek. Heyetin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile de görüşmesi bekleniyor.

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TURİZM ATAĞI BAŞLATIYORUZ

Cuma namazıyla ibadete açılan Burhaniye Şehriban Hatun Camii’nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Brüksel’deki NATO Zirvesi’ne ilişkin, ‘’NATO Zirvesi’nde öncelikle neler yaptık, neleri yapacağız, bunlar gündeme gelecek. Türkiye, NATO ülkeleri arasında ilk 5’te yer alan güçlü bir ülke. İkili görüşmelerimiz de olacak. ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmemizde ABD ile ilişkileri ele alacağız. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de bir görüşmemiz olacak. Macron ile Türkiye-Fransa ilişkilerini ele alacağız. Ağırlıklı olarak Türkiye-Fransa ilişkilerinin olumlu, olumsuz yanlarını görüşme imkanımız olacak” dedi.

KAPSAMLI SÖZLEŞME

Biden ile görüşmenin ardından Azerbaycan’a geçeceğini ifade ederek, Azerbaycan’da önce Füzuli’ye ineceklerini söyledi. Erdoğan, “Sonra İlham Aliyev kardeşimle Şuşa’da buluşarak, Şuşa’da iki ülke olarak aramızda bir sözleşmeyi imzalayacağız. Bu Türkiye-Azerbaycan arasında kapsamlı bir sözleşme olacak. Azerbaycan’dan sonra da Azerbaycan-Türkiye arasındaki milli maçı beraber izleyeceğiz” diye konuştu.

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OYNAT 01:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üsküdar Belediyesi önünde eylem yapın ben de geleceğim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da restorasyonu tamamlanarak ibadete açılan Şehriban Hatun Camii'nde önemli açıklamalarda bulundu.



Burhaniye'de kentsel dönüşüm yapılması için çağrıda bulunan Erdoğan, vatandaşlara 'Kirazlıtepe'de ne verildiyse aynı sözü burada ben veriyorum. Eğer verilen sözler tutulmazsa Üsküdar Belediyesi önüne giderek oturma eylemi yapın. Ben de yanınıza geleceğim' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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GÖZÜMÜZ KULAĞIMIZ MÜNBİÇ’TE

Münbiç’te yerel halkın terör örgütü PKK’ya karşı ayaklandığının hatırlatılması ve bölgede Türkiye’nin atacağı adımların ne olacağının sorulması üzerine de Erdoğan, şöyle konuştu:

“Münbiç PKK’nın işgali altında değil. PKK belli yerlerde orada eylemler yapıyor ama orada tamamını işgal etmiş filan değil. Böyle bir şey zaten olmuş olsa buraya ilk defa el koyacak olan, bunların karşısına dikilecek olan biz oluruz ve buna da asla fırsat vermeyiz. Gerek Afrin’de gerek Münbiç’te her an, gözümüz kulağımız, elimiz ayağımız orada.”

RUSYA’DAN HEYET GELECEK

Erdoğan, aşılama çalışmaları ve turizme ilişkin soruya, “Şu anda 32 milyonu yakaladık ve bir taraftan da aşılarımız geliyor. Gerek BioNTech gerek bunun yanında Çin ile yaptığımız görüşmeler, anlaşmalar var. Turizm noktasında da Kültür ve Turizm Bakanım olsun, ilgili bakanlarımız olsun İngiltere ile bağlantılarımızı... Rusya’dan bir heyet biliyorsunuz Antalya’ya gelmek suretiyle burada turizme yönelik görüşmeleri yapacaklar. Öyle zannediyorum ki süratle bir turizm atağı, bir turist atağı inşallah başlayacak” karşılığını verdi.

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BEN DE SİZİNLE EYLEM YAPAYIM

Cuma namazını açılışını gerçekleştirdiği Üsküdar’daki Burhaniye Şehriban Hatun Camii’nde kılan Erdoğan, Burhaniye Mahallesi sakinlerine “kentsel dönüşüm” çağrısı yaptı: “Ben bu arada tabii tüm komşularımızdan, bütün Burhaniye Mahallesi sakinlerinden özellikle bir ricada bulunacağım bir kardeşleri, Cumhurbaşkanları olarak. Diyorum ki; ben buradaki tüm konutların, bu yolların şu sıkıntılarından bir an önce kurtulmak için kentsel dönüşüm, değişim noktasında belediyemize, bunun yanında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza yardımcı olun, bir an önce buralardaki bu değişim, dönüşümleri yapıp, sizlerin de bu dünya huzuruyla buralarda yaşama imkanınızı biz de süratle başaralım, bunları da bitirelim diyorum.”

AYNI SÖZLERİ VERİYORUM

Bir vatandaşın, “Cumhurbaşkanım Kirazlıtepe’de verilen sözleri burada vermiyorlar” şeklindeki sözleri üzerine Erdoğan, “Aynı aynı hiç endişe etmeyin, Kirazlıtepe’de, Ferah’ta ne verildiyse aynı sözü sizlere burada ben veriyorum” dedi. Bunun üzerine Erdoğan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’i yanına çağırarak, “Kirazlıtepe’de verilen sözler burada verilmiyor.’ diyorlar.” dedi. Türkmen de “Sayın Cumhurbaşkanım iyi tanıyorum arkadaşımızı, o da çok meraklı bu işlere. Aynen devam edeceğiz Sayın Cumhurbaşkanım” ifadeleri kullandı. Erdoğan, vatandaşlara “Tamam mı? Eğer vermezse, eğer adımı atmazsa, Üsküdar Belediyesi’nin önüne gidin orada oturma eylemini yapın, ben de sizin yanınızda yer alacağım” diye konuştu.

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