Kirli pazarlıkla seçim kazanılmaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı’ndaki pazarlıklara dikkat çekerek “Seçim 4 duvar aralında yapılan kirli pazarlıklarla kazanılmıyor” dedi.

Şanlıurfa’da 897 Afet Konutu Temel Atma ve 659 Konut, 61 Dükkan Anahtar Teslim Töreni’nde konuşan Erdoğan, “Bizim Şanlıurfa ile aramızda gönülden gönüle giden kimsenin anlayamayacağı bir bağ vardır” diye konuştu.

ARALARINDAKİ FAY HATLARI İLE UĞRAŞAMADILAR

Deprem sonrasında 5’inci günde Şanlıurfa’ya geldiğini hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “İnşallah sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bazı deprem turistlerinin buralara gelip resim çekip nutuk atıp gittiklerini biliyoruz. Bunlar daha kendi aralarındaki fay hatları ile uğraşamayıp 14 milyon insanı etkileyen bir depremde millete yardım etmelerini bekleyemeyiz ki.”

SEÇİM MİLLETİN GÖNLÜNDE KAZANILIR

“Varsınlar FETÖ gibi terör örgütlerinin eteğinin atına girsinler, varsınlar ‘Teröristleri salacağız’ desinler, biz milletimiz ile birlikte kendi işimize bakacağız. Ülkemizde öyle bir muhalefet var ki başka bir şeye gerek yok. Kendi kendileriyle uğraşıyorlar. Kardeşlerim seçim 4 duvar arasında yapılan kirli pazarlıklarla kazanılmıyor. Önce milletimizin gönlünde sonra sandıkta kazanılıyor.”

KUMAR MASASINDA NE İŞİN VAR

“Adayları gördünüz mü gördünüz, Adayları bugüne kadar yaptıklarıyla kantara çektiniz mi, çektiniz. Şimdi soruyorum siz hayallerinizi hayata geçirmek için ülkenizi kime emanet edersiniz. Cumhuriyetimizin yeni asrına adını verdiğimiz Türkiye Yüzyılı’nın kime emanet edersiniz. Seçim tercihi öfke ile küserek verilecek bir kara değildir. ‘Noter masası değil, kumar masası...’ Ee güzel orada ne işin var? Ötekiler sadece sıkıntıları biliyor biz ise hem sıkıntıları hem çözümleri biliyoruz. Ötekiler sadece iktidarın nimetlerine göz dikmiş.”

KARŞILARINA HİZMETLE ÇIKIYORUZ

“Şanlıurfa Havalimanı, Harran Üniversitesi’ni kim yaptı? Ötekiler sadece konuşmayı bilir biz ise sadece yaptıklarımızı söylüyoruz. Hayat pahalılığı başta olmak üzere yine biz düzelteceğiz. Salgınından savaşa kadar dünyada yaşanan krizleri sizler de takip ediyorsunuz. Türkiye bu krizleri başarıyla göğüslemekle kalmıyor küresel krizleri fırsata çeviriyor. 14 Mayıs’ta durmak yok yola devam diyor muyuz? Ülkemizde hiç bir hayırlı işleri olmadıkları halde en yüksek perdeden bağıranlar var. Bir bunların karşısına lafla değil eser ve hizmetlerimizle çıkıyoruz. Şanlıurfa’ya son 20 yılda 138 milyar lira tutarında yatırım yaptık.”

Terör çözülmeden hedeflere ulaşamayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör meselesi kesin ve kati olarak çözülmeden ülkenin huzura, siyasi, ekonomik hedeflere ulaşamayacağını belirtti. Şanlıurfa’da, depremzedelerle iftar programında yaptığı konuşan Erdoğan şunları söyledi: Terör, emperyalistlerin Türkiye’nin başına musallat ettiği en büyük beladır. Bölücü örgüt ve uzantılarının alenen destek beyan ettiği 7’li koalisyonun Türkiye’yi hiçbir alanda ileri taşıması mümkün değildir. Hemen yanı başımızda terör örgütleri yuvalanmışken, teröristler ellerini kollarını sallayarak gezerken kendimizi rahat hissedemeyiz. Suriye’nin veya Irak’ın kuzeyinde hava gücüyle, kara gücüyle, asimetrik silahlarla donatılmış bir terör oluşumu varken biz asla güvende olamayız. Ayn el-Arap’ta terörist varsa Suruç nasıl emniyet içinde olabilir? Kimsenin, hiçbir küresel ve bölgesel aktörün gözümüzün içine bakarak ülkemizin güvenliğini tehlikeye sokmasına eyvallah etmeyeceğiz. Bu konudaki kararlılığımızı defalarca gösterdik. Bu tavrımızdan asla geri adım atmayacağız.







