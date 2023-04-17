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Gündem

Kirli pazarlıkla seçim kazanılmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7’li masada dönen pazarlıklara değinerek “Varsınlar FETÖ’nün eteğinin atına girsinler, varsınlar ‘teröristleri salacağız’ desinler, biz milletimiz ile birlikte işimize bakacağız. Seçim, 4 duvar arasında yapılan kirli pazarlıklarla kazanılmıyor. Önce milletimizin gönlünde sonra sandıkta kazanılıyor” dedi. Şanlıurfa’da 897 afet konutunun temel atma töreni ile 659 konutun anahtar teslim törenine katılan Erdoğan, Urfa’ya depremin 5. günü geldiğini hatırlatıp şöyle konuştu: İnşallah sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Deprem turistlerinin buralara gelip resim çekip nutuk atıp gittiklerini biliyoruz. Bunlar daha kendi aralarındaki fay hatları ile uğraşamıyor. 14 milyon insanı etkileyen bir depremde millete yardım etmelerini bekleyemeyiz ki.”

04:00 . 17/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’daki temel atma töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa’daki temel atma töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı’ndaki pazarlıklara dikkat çekerek “Seçim 4 duvar aralında yapılan kirli pazarlıklarla kazanılmıyor” dedi.

Şanlıurfa’da 897 Afet Konutu Temel Atma ve 659 Konut, 61 Dükkan Anahtar Teslim Töreni’nde konuşan Erdoğan, “Bizim Şanlıurfa ile aramızda gönülden gönüle giden kimsenin anlayamayacağı bir bağ vardır” diye konuştu.

ARALARINDAKİ FAY HATLARI İLE UĞRAŞAMADILAR

Deprem sonrasında 5’inci günde Şanlıurfa’ya geldiğini hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “İnşallah sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Bazı deprem turistlerinin buralara gelip resim çekip nutuk atıp gittiklerini biliyoruz. Bunlar daha kendi aralarındaki fay hatları ile uğraşamayıp 14 milyon insanı etkileyen bir depremde millete yardım etmelerini bekleyemeyiz ki.”

SEÇİM MİLLETİN GÖNLÜNDE KAZANILIR

“Varsınlar FETÖ gibi terör örgütlerinin eteğinin atına girsinler, varsınlar ‘Teröristleri salacağız’ desinler, biz milletimiz ile birlikte kendi işimize bakacağız. Ülkemizde öyle bir muhalefet var ki başka bir şeye gerek yok. Kendi kendileriyle uğraşıyorlar. Kardeşlerim seçim 4 duvar arasında yapılan kirli pazarlıklarla kazanılmıyor. Önce milletimizin gönlünde sonra sandıkta kazanılıyor.”

KUMAR MASASINDA NE İŞİN VAR

“Adayları gördünüz mü gördünüz, Adayları bugüne kadar yaptıklarıyla kantara çektiniz mi, çektiniz. Şimdi soruyorum siz hayallerinizi hayata geçirmek için ülkenizi kime emanet edersiniz. Cumhuriyetimizin yeni asrına adını verdiğimiz Türkiye Yüzyılı’nın kime emanet edersiniz. Seçim tercihi öfke ile küserek verilecek bir kara değildir. ‘Noter masası değil, kumar masası...’ Ee güzel orada ne işin var? Ötekiler sadece sıkıntıları biliyor biz ise hem sıkıntıları hem çözümleri biliyoruz. Ötekiler sadece iktidarın nimetlerine göz dikmiş.”

KARŞILARINA HİZMETLE ÇIKIYORUZ

“Şanlıurfa Havalimanı, Harran Üniversitesi’ni kim yaptı? Ötekiler sadece konuşmayı bilir biz ise sadece yaptıklarımızı söylüyoruz. Hayat pahalılığı başta olmak üzere yine biz düzelteceğiz. Salgınından savaşa kadar dünyada yaşanan krizleri sizler de takip ediyorsunuz. Türkiye bu krizleri başarıyla göğüslemekle kalmıyor küresel krizleri fırsata çeviriyor. 14 Mayıs’ta durmak yok yola devam diyor muyuz? Ülkemizde hiç bir hayırlı işleri olmadıkları halde en yüksek perdeden bağıranlar var. Bir bunların karşısına lafla değil eser ve hizmetlerimizle çıkıyoruz. Şanlıurfa’ya son 20 yılda 138 milyar lira tutarında yatırım yaptık.”

Terör çözülmeden hedeflere ulaşamayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör meselesi kesin ve kati olarak çözülmeden ülkenin huzura, siyasi, ekonomik hedeflere ulaşamayacağını belirtti. Şanlıurfa’da, depremzedelerle iftar programında yaptığı konuşan Erdoğan şunları söyledi: Terör, emperyalistlerin Türkiye’nin başına musallat ettiği en büyük beladır. Bölücü örgüt ve uzantılarının alenen destek beyan ettiği 7’li koalisyonun Türkiye’yi hiçbir alanda ileri taşıması mümkün değildir. Hemen yanı başımızda terör örgütleri yuvalanmışken, teröristler ellerini kollarını sallayarak gezerken kendimizi rahat hissedemeyiz. Suriye’nin veya Irak’ın kuzeyinde hava gücüyle, kara gücüyle, asimetrik silahlarla donatılmış bir terör oluşumu varken biz asla güvende olamayız. Ayn el-Arap’ta terörist varsa Suruç nasıl emniyet içinde olabilir? Kimsenin, hiçbir küresel ve bölgesel aktörün gözümüzün içine bakarak ülkemizin güvenliğini tehlikeye sokmasına eyvallah etmeyeceğiz. Bu konudaki kararlılığımızı defalarca gösterdik. Bu tavrımızdan asla geri adım atmayacağız.


Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem acılarından siyaset devşiren muhalefete tepki gösterdi: Sahte vaatleri bırakın
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem acılarından siyaset devşiren muhalefete tepki gösterdi: Sahte vaatleri bırakın

Şanlıurfa'da depremzedelerle iftar programında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin asrın felaketi üzerinden istismar siyasetine tepki gösterdi. "Birileri ilk günden itibaren yardımcı olmak yerine depremi ve acılarımızı istismar etmenin peşine düştü." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Göreve gelirlerse her şeyi bedava vereceklermiş. Yıllardır yönettiğiniz şehirlerde neden bedava vermediniz? Sahte vaatleri bırakın." diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'den 300 milyar dolar getireceği iddialarına da değinen Erdoğan, "Nerede bu para? Sana kim güvenir de bu parayı verir. Milletim tefecilere 14 Mayıs'ta gereken dersi verecek." ifadelerini kullandı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#seçim
#Şanlıurfa
#Millet İttifakı
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