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Kirli sicili ortaya çıktı

Altılı Masa'ya 7. üye olarak oturan HDP, terör operasyonlarının duracağını, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinden çekileceğini, din dersinin kaldırılacağını ve kayyum uygulamasına son verileceğini belirten skandal bir seçim bildirgesi açıklamıştı. Skandal bildiriyi kamuoyuyla paylaşan HDP Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar’ın kirli sicili ortaya çıktı. Ayrıca eşinin erkek kardeşinin İçişleri Bakanlığı terör arananlar portalında 'Kırmızı kategoride' arandığı tespit edildi.

Burak Doğan
04:00 . 7/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Çiğdem Kılıçgün Uçar.

Çiğdem Kılıçgün Uçar.

HDP tarafından kurulan Yeşil Sol Parti’nin Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar'ın kirli sicili ortaya çıktı. Uçar'ın silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma suçundan kaydının bulunduğu, eşinin erkek kardeşinin İçişleri Bakanlığı terörden arananlar portalında ‘Kırmızı’ kategoride arandığı tespit edildi.

EŞİNİN KARDEŞİ KIRMIZI KATEGORİDE

Yeşil Sol Parti’nin Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinden çekileceğini, din dersinin kaldırılacağını ve kayyum uygulamasına son verileceğini belirten skandal bir seçim bildirgesini okuyan Uçar'ın silahlı terör örgütü kurma suçlarından 3, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan da 1 adet kaydının olduğu öğrenildi. Uçar'ın eşi Davut Uçar’ın erkek kardeşi Hamza - Sercan - Amed kod adlı Mehmet Akif Uçar'ın ise İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde "Kırmızı" renkli kategoride yer aldığı öğrenildi.

ÖRGÜTÜN DAĞ KADROSUNDA

1972 yılında Gaziantep'in İslahiye ilçesinde doğan kırmızı kategorideki Mehmet Akif Uçar'ın uzun yıllar örgütün dağ kadrosunda olduğu belirtildi. 24 Aralık 2021 Tarihli ve 31699 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan kararla 108 PKK terör örgütü üyesi arasında bulunan terörist Mehmet Akif Uçar'ın mal varlıklarına da el konulduğu ortaya çıktı. Uçar'ın kocası Davut Uçar'ın da PKK'nın üst yapılanması KCK'nın Basın Komitesi üyesi olduğu ve 2014 yılında tutuklu bulunduğu kaydedildi.





#HDP
#Çiğdem Kılıçgün Uçar
#Yeşil Sol Parti
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