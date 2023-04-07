Kirli sicili ortaya çıktı

HDP’li Sırrı Sakık, Kılıçdaroğlu’ndan kendilerine verilen sözleri kamuoyuna açıklamasını istedi: “Kapalı kapılar ardında söylenenlerin deklare edilmesi gerekir. Biz önümüzdeki dönem bir genel affı masaya yatıracağız. Öcalan dahil olmak üzere herkese özgürlük. Geri dönüş başlamalı cezaevinden, sürgünden… Cumhurbaşkanı yardımcılıkları, bakanlıkları, paylaşıyorlar. Ama bunu kimin sayesinde yapacaksınız, HDP’nin.”