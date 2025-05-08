Kırmızı bültenle aranan 2 suçlu daha Türkiye’ye getirildi

“Silahla birden fazla kişi ile birlikte yağma” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.S. isimli şahıs ile, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.A. isimli şahıslar Gürcistan’da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı.