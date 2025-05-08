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Kırmızı bültenle aranan 2 suçlu daha Türkiye’ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan 2 suçlu daha Türkiye’ye getirildi

08:498/05/2025, Perşembe
G: 8/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Kırmızı bültenle aranan iki suçlu daha Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Kırmızı bültenle aranan iki suçlu daha Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Gürcistan’da yakalanan ve kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.S. ve H.A. adlı şahıslar Türkiye’ye iade edildi. Böylece kabine döneminde iade edilen suçlu sayısı 333’e ulaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu,
“Silahla birden fazla kişi ile birlikte yağma” suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.S. isimli şahıs ile, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.A. isimli şahıslar Gürcistan’da yakalanarak ülkemize iadeleri sağlandı.

Bu kabine döneminde 16’sı terör, 80’ i organize suç örgütü üyesi, 68’i uyuşturucu ticareti, 169’u çeşitli suçlardan olmak üzere; toplam 333 kırmızı bültenle aranan şahıs yurtdışında yakalatılarak ülkemize iadesi sağladı.



#Emniyet Genel Müdürlüğü
#Kırmızı bülten
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