Kırmızı bültenli üç kişi yakalandı

Uluslararası suçla mücadelede kararlılığını sürdüren Türkiye, kırmızı bültenle aranan üç zanlıyı daha yurt dışında tespit ederek yakalattı. “Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs” ile “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından aranan A.H, Dubai’de yakalandı. Türkiye’nin girişimleri sonucu iadesi sağlanan A.H, Türk adaletine teslim edildi. A.H. Orkinos- Bulut Operasyonu’nun hedef şahısları arasındaydı. İran’da yakalanan T.H.C. ise “tasarlayarak öldürme”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından aranıyordu. T.H.C'nin de iadesi tamamlandı. Öte yandan, “örgüt üyeliği”, “uyuşturucu ticareti” ve “uyuşturucu ithali” suçlarından kırmızı bültenle aranan F.M, Kolombiya’da yakalandı. Türkiye’nin F.M. için başlattığı iade süreci ise halen devam ediyor. Operasyonları sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Devletimizin nefesi, terör ve işbirlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin ve suç odaklarının her zaman ensesindedir” diye konuştu. Yerlikaya operasyona katılan tüm birimlere teşekkür etti.