Kırmızı bültenli üç kişi yakalandı

Kırmızı bültenle aranan 3 kişi yurt dışında gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Dubai, İran ve Kolombiya'da gözaltına alınan şahıslardan 2’si Türkiye’ye getirilirken, birinin iade süreci ise devam ediyor.
Uluslararası suçla mücadelede kararlılığını sürdüren Türkiye, kırmızı bültenle aranan üç zanlıyı daha yurt dışında tespit ederek yakalattı. “Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs” ile “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından aranan A.H, Dubai’de yakalandı. Türkiye’nin girişimleri sonucu iadesi sağlanan A.H, Türk adaletine teslim edildi. A.H. Orkinos- Bulut Operasyonu’nun hedef şahısları arasındaydı. İran’da yakalanan T.H.C. ise “tasarlayarak öldürme”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından aranıyordu. T.H.C'nin de iadesi tamamlandı. Öte yandan, “örgüt üyeliği”, “uyuşturucu ticareti” ve “uyuşturucu ithali” suçlarından kırmızı bültenle aranan F.M, Kolombiya’da yakalandı. Türkiye’nin F.M. için başlattığı iade süreci ise halen devam ediyor. Operasyonları sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Devletimizin nefesi, terör ve işbirlikçilerinin, organize suç örgütlerinin, zehir tacirlerinin ve suç odaklarının her zaman ensesindedir” diye konuştu. Yerlikaya operasyona katılan tüm birimlere teşekkür etti.
476 TORBACI TUTUKLANDI
Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Narkokapan- Ankara uyuşturucu soruşturmasında adli süreç devam ediyor. Operasyonun üçüncü günü itibarıyla, uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 160 zanlı daha tutuklandı. Böylece toplam tutuklu sayısı 476’ya ulaştı. Hakkında adli kontrol kararı verilen şüpheli sayısı ise 26 olarak açıklandı. Diğer şüphelilerle ilgili ifade alma işlemleri ve yargı süreci devam ediyor.