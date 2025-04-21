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Düzce'de aranan 87 kişi yakalandı: 30 şahıs tutuklandı

Düzce'de aranan 87 kişi yakalandı: 30 şahıs tutuklandı

16:1121/04/2025, Pazartesi
G: 21/04/2025, Pazartesi
IHA
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14-20 Nisan tarihlerinde yapılan uygulamada 32 bin 700 şahıs sorgulandı.
14-20 Nisan tarihlerinde yapılan uygulamada 32 bin 700 şahıs sorgulandı.

Düzce'de yapılan denetimlerde aranan 87 kişi gözaltına alınırken, 30 şahıs tutuklandı. Aramalarda ise 4 adet kurusıkı, 3 tabanca, 1 tüfeği, 846 mermi, 8 şarjör, 1 adet kesici ve delici alet ele geçirildi.

Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için denetimler aralıksız sürüyor.


Bu kapsamda ekiplerce 14-20 Nisan tarihlerinde yapılan uygulamada 32 bin 700 şahıs sorgulandı.


Denetimlerde araması bulunan 87 kişi gözaltına alınırken, 30 şahıs tutuklandı.


Aramalarda ise 4 adet kurusıkı, 3 tabanca, 1 tüfeği, 846 mermi, 8 şarjör, 1 adet kesici ve delici alet ele geçirildi.



#Düzce
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