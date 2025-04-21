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Adım adım takip edildiler: İstanbul Havalimanı'nda kaçak eşya taşıyan 2 kişi yakalandı

Adım adım takip edildiler: İstanbul Havalimanı'nda kaçak eşya taşıyan 2 kişi yakalandı

13:4921/04/2025, Pazartesi
AA
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İstanbul Havalimanı
İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri takibe aldıkları 2 yolcunun valizlerinde arama yaptı. Aramalarda yurda kaçak yollarla sokulmak istenen ünlü markalara ait cep telefonu, kürk, kol çantası ve spor ayakkabı ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı'nda, yurda kaçak olarak vizon kürk, kol çantası, cep telefonu, elektronik sigara ve bununla ilgili malzemeleri sokmak isteyen yabancı uyruklu 2 yolcu gözaltına alındı.

Adım adım takip edildiler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şubesi Araştırma Büro Amirliği ekipleri, terminal içerisindeki denetimleri sırasında yapılan analizler sonucu 2 yolcuyu yakın takibe alındı.

Ekipler Moskova'dan geldiği tespit edilen Rus vatandaşı T.I. ve Belarus vatandaşı A.K'yi durdurarak üst ve bagaj araması yaptı.

Aramalarda çeşitli markalara ait son model 10 cep telefonu, 7 fotoğraf makinesi ve kamera, 12 kilogram paketlenmiş nargile tütünü, 200 paket sigara, 60 paket elektronik sigara filtresi, 60 elektronik sigara, 20 elektronik sigara cihazı, ünlü markalara ait 21 çift ayakkabı ve 16 kadın kol çantası, 12 vizon kürk ve 6 vizon şal ele geçirildi.

Ekiplerce 2 şüpheli gözaltına alırken, yurda kaçak yolla sokulmak istenilen eşyalara da el konuldu.



#istanbul havalimanı
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