Kırmızı bültenle aranan 2 terörist Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu

Biri İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 terörist ikna yoluyla, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde; 2 bölücü terör örgütü mensubu daha bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Irak'ta faaliyet gösterdiği öğrenilen örgüt mensuplarından birinin İnterpol tarafından kırmızı bülten ile uluslararası seviyede arandığı belirlendi. 2 örgüt mensubunun teslim olmasıyla birlikte 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 139'a yükseldi." ifadelerin kullanıldı.

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