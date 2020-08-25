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Gündem Kırmızı bültenle aranan 2 terörist Şırnakta güvenlik güçlerine teslim oldu
ŞIRNAK

Kırmızı bültenle aranan 2 terörist Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu

Kırmızı bültenle aranan 2 terörist Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde, biri interpol tarafından kırmızı bültenle aranan olmak üzere toplam 2 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Biri İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 2 terörist ikna yoluyla, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde; 2 bölücü terör örgütü mensubu daha bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Son olarak Irak'ta faaliyet gösterdiği öğrenilen örgüt mensuplarından birinin İnterpol tarafından kırmızı bülten ile uluslararası seviyede arandığı belirlendi. 2 örgüt mensubunun teslim olmasıyla birlikte 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 139'a yükseldi." ifadelerin kullanıldı.

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