Kırmızı Bülten’le aranan PKK’lı AP’de

AP, kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal’ın da yer aldığı terör örgütünün Avrupalı elebaşlarına ev sahipliği yaptı.

Avrupa Parlamentosu’nda (AP) önceki gün bir skandal daha yaşandı. Irkçı Yunan vekilin Türk bayrağına saygısızlığının ardından dün de terör örgütü PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlendi.

AP’nin “Avrupa Birliği, Türkiye, Orta Doğu ve Kürtler” başlığıyla Brüksel’de 16’ncı kez düzenlediği konferans terör örgütü PKK propagandasına dönüştü. Kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK’nın Avrupa’daki elebaşlarından Adem Uzun, Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar’ın katıldığı konferansta söz alan AP vekilleri sıklıkla Türkiye ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a tehditler savurarak, terör örgütüne methiyeler düzdü.

TÜRKİYE’Yİ SUÇLADILAR

Gülüstan Kılıç Koçyiğit

Konferansta konuşan AP vekilleri, Türkiye’nin Suriye’de savaş suçu işlediğini iddia ederken, Suriye’nin kuzeydoğusunda PYD/YPG’nin terör faaliyetlerini ve özerklik arayışlarını meşru göstermeye çalıştı. PKK propagandası yapan eski Roj TV yöneticilerinden “Amed Dicle” kod adlı Vahdettin Tayfur’un da konuşmacılar arasında yer aldığı konferansta, HDP Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Saadet Partisi Milletvekili Nazır Cihangir İslam da konuşma yaptı.

Ankara, terör örgütünün propaganda sahnesine dönüştürülen AP’ye sert tepki gösterdi.

UTANÇ VERİCİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AP’de alenen terör örgütü PKK propagandası yapılması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye’ye hakaretler savrulmasına göz yumulmasının utanç verici bir skandal olduğunu belirtti. Kalın, “Avrupa Birliği’nin terör örgütü olarak tanıdığı PKK’ya kapılarını açan AP, terörizme açıkça destek vermekte ve suç işlemektedir. Bu skandalı şiddetle kınıyoruz. Binlerce masum insanı katleden eli kanlı teröristleri AP çatısı altında konuşturanlar, onların suçlarına ortak olmuştur” dedi.

ŞİDDETLE LANETLİYORUZ

Dışişleri Bakanlığı da sözde Kürt konferansı düzenlenmesini şiddetle lanetledi. Toplantının teröre açıkça destek anlamına geldiği belirtilen açıklamada, “Terör örgütleriyle ayrım yapılmaksızın mücadele edilmesi prensibini de yok sayan bu gayriresmi faaliyeti şiddetle lanetliyoruz. AB kurumlarını ve AB üyesi ülkeleri terör örgütlerine karşı kararlı durmaya ve teröristlere artık kol kanat germemeye davet ediyoruz” denildi.

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AP KENDİNİ FESHETTİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de “Bu konferans, terörle mücadele etmesi gereken Avrupa Parlementosu’nun kendi kendisini feshetmesi demektir. Bu, AP için utanç verici bir durumdur. AP’de terör etkinliğine izin verilmesini şiddetle kınıyoruz. Avrupa Parlamentosu, PKK’nın gösteri yeri haline gelmemeli demiştik. Kırmızı bültenle aranan PKK elebaşları Avrupa Parlamentosu’nda konferansları takip edebiliyor. Avrupa Parlamentosu teröristlerin propaganda merkezi olmamalıdır” diyerek, skandal toplantıya tepki gösterdi.

Artık yeter!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından PKK, YPG/PYD yöneticilerinin katılımıyla Avrupa Parlamentosu’nda (AP) konferans düzenlenmesine ilişkin açıklama yaptı. Avrupa’nın, teröristlerin faaliyetlerini durdurmayacaksa ortak güvenlikten söz edilemeyeceğini vurgulayan Altun şöyle devam etti: “PKK’lı teröristler, ifade özgürlüğü kisvesi altında Avrupa’yı ülkemize yönelik saldırı planlama alanı olarak kullanıyor. Avrupa, çifte standartlarını bırakmalı ve gerçekten ortak bölgesel güvenliği önemsediğini göstermelidir. Artık yeter.”