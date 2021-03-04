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Kırmızı kategorideki Konya'da validen uyarı: Ev ziyaretlerini ötelememiz lazım

Kırmızı kategorideki Konya'da validen uyarı: Ev ziyaretlerini ötelememiz lazım

Sağlık Bakanlığının çok yüksek riskli il olarak açıkladığı ve kırmızı kategoride bulunan Konya'da denetimler artırıldı. Vakaların yükselmesinin nedeninin ev ziyaretleri olduğuna dikkat çeken Vali Vahdettin Özkan, ''Yapılan çalışmalar ve gözlemlerde ev içi temasların da önemli bir etken olduğu, ilgili uzmanlar tarafından ifade ediliyor. Kışın sohbetlerimizin akraba ziyaretleri, geleneğimizde var, kültürümüzde var. Bunlar önemli hasletler ama bu dönem insanın hayatını etkileyecek olumsuzluğa neden oluyor. Özellikle ev ziyaretlerini ötelememiz lazım'' dedi.

Haber Merkezi DHA
'Dinamik denetim modeli' kapsamında Vali Vahdettin Özkan, pazar yerlerinde kontrollere katıldı.
'Dinamik denetim modeli' kapsamında Vali Vahdettin Özkan, pazar yerlerinde kontrollere katıldı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Konya’da da ‘kontrollü normalleşme’ döneminde, ‘dinamik denetim modeli’ kapsamında Vali Vahdettin Özkan, pazar yerlerinde kontrollere katıldı. Pazarda kurallara uyulduğunu belirten Vali Özkan, ''Bugün vatandaşlarımızda bir hassasiyet oluşturmak için pazar yerine geldik. Kurallara uyulduğunu gözlemledik. Şu an da 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın aşılanması devam ediyor. Bu vatandaşlarımızın yüzde 65’ini aşıladık. Bunun yüzde 100'e ulaşması için çalışmalarımız mevcut” diye konuştu.

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"Ev içi yoğun temaslardan kaçınmalıyız"

Konya'nın kırmızı kategoride yer almasını da değerlendir Vali Özkan, şunları söyledi:

  • ''Salgının önlenebilmesi için alınan kararlar var. Bunun alternatifi de şu olmamalı, sokağa çıkma kısıdı var. Kışın kapalı yerlerde ev toplantıları, dost toplantıları, sohbetlerin olması bizi daha yüksek bir riske maruz bırakabilmektedir. Bunlar güzel geleneklerimiz ama bu dönemde özellikle ev içi yoğun temastan kaçınmalıyız. Dost meclisleridir, hasbihallerdir, komşu akraba ziyaretleridir; bunlar güzel hasletlerimiz ama bu dönemde, özellikle bu virüsü bertaraf edinceye kadar bütün Konyalı hemşehrilerimizden özel istirhamımız bunları biraz ötelememiz. Bu da yüksek derece de bir risk olarak karşımıza çıkmaktadır. Kurallara uymayı bir tarz haline getirmeliyiz. Toplu yerlerde, kapalı yerlerde toplanmamayı alışkanlık haline getirmek bu dönemde olmazsa olmazımız.''


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Vaka sayısının artışıyla ilgili yaptıkları analizlere göre de ev ziyaretlerinin ön planda olduğuna dikkat çeken Vali Özkan, ''Konya ile ilgili yaptığımız analizlerde, sebepleri araştırıp müdahale araçlarını kararlaştırıyoruz. Bizim hem sanayi kesiminde hem de diğer sektörlerde bu anlamda çalışmalarımız var. Ama yapılan çalışmalar ve gözlemlerde ev içi temasların da önemli bir etken olduğu, ilgili uzmanlar tarafından ifade ediliyor. Kışın sohbetlerimizin akraba ziyaretleri, geleneğimizde var, kültürümüzde var. Bunlar önemli hasletler ama bu dönem insanın hayatını etkileyecek olumsuzluğa neden oluyor. Böyle olunca bunlardan bir süre uzak durmamız gerekiyor. Bütün Konyalı hemşehrilerimizden istirhamımız, buna uymaları. Konya’nın tarihinde, kültüründe, inancında bu vardır. Hem kendi hakkını, hukukunu muhafazayla beraber kamunun hakkını ve hukukunu muhafaza etme ikliminden, medeniyetinden gelmedir Konyalı hemşehrilerimiz. Dolayısıyla hem kendi bireysel sağlığı hem de satın alma gücü düşük esnafın hakkını hukukunu düşünüyor ve koruyor Konyalılarımız. Bu medeniyetinden gelen inancını daha da bu anlamda bu temayülünü artırması bizim istirhamımız. Bu dönemde, kendi sağlığımız için toplum sağlığımız için toplu yerlerden, temastan, uzak duracağız. Maske takacağız, özellikle ev ziyaretlerini ötelememiz lazım” diye konuştu.

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