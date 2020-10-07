Kırmızı kategorideki teröristin sağ kolu Diyarbakır barosuna kayıtlı avukat çıktı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca 3 Ekim‘de gerçekleştirilen Yıldırım-7 operasyonunda, 4 terörist etkisiz hale getirilmiş, ölü ele geçirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda ‘Kırmızı’ kategoride yer alan sözde Orta Saha Amed Eyaleti Özel Güç (Kalender) sorumlusu ‘Amara Doktor’ kod adlı ‘Müzeyyen Aydınlı’ olduğu tespit edilmişti.

İHA Öldürülen teröristin üzerinden çıkan fotoğraflar.

Terörist Müzeyyen Aydınlı’nın öldürüldüğü operasyonda, örgüte ait materyeller ve fotoğraflara da el konulurken, fotoğraflar arasında terörist Aydınlı ile bir başka kadın teröristin samimi pozları ortaya çıktı.

Diyarbakır Barosunun sosyal medya paylaşımı.

Yapılan araştırma sonrası terörist Aydınlı’nın yanındaki kadının kimliği belirlendi. Teröristin Diyarbakır Barosuna kayıtlı Merve Nur Doğan isimli avukat olduğu, örgüte 2018 yılında katıldığı ve Doğa Dilşa (Bese) kod adını aldığı tespit edildi.

GÜNDEM Diyarbakır Lice'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Baroya kayıtlı avukat gözaltına alındı

Öte yandan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında öldürülen teröristle ilgili olduğu değerlendirilen bir avukat, İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonuyla gözaltına alındı.

Diyarbakır Barosu'na kayıtlı M.N.D'nin işlemleri sürüyor.