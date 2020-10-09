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Gündem Kırmızı Kategorideki teröristle irtibatlı olduğu tespit edilen avukat Merve Nur Doğan tutuklandı
DİYARBAKIR

Kırmızı Kategori'deki teröristle irtibatlı olduğu tespit edilen avukat Merve Nur Doğan tutuklandı

Kırmızı Kategori'deki teröristle irtibatlı olduğu tespit edilen avukat Merve Nur Doğan tutuklandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde etkisiz hale getirilen ve Terörden Arananlar Listesi'nde "Kırmızı Kategori"de yer alan PKK'lı teröristle bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan avukat Merve Nur Doğan, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Merve Nur Doğan
Merve Nur Doğan

Diyarbakır’n Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen kırmızı kategoride aranan Amara Doktor kod adlı Müzeyyen Aydınlı’nın sağ kolu olan Diyarbakır Barosuna kayıtlı avukat, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırmızı kategorideki teröristin sağ kolu Diyarbakır barosuna kayıtlı avukat çıktı
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Kırmızı kategorideki teröristin sağ kolu Diyarbakır barosuna kayıtlı avukat çıktı

3 Ekim’de Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yürütülen Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen kırmızı kategorideki PKK’lı Amara Doktor kod adlı Müzeyyen Aydınlı’ya yönelik operasyonda ele geçirilen görseller üzerinde yapılan incelemelerde, teröristin yanında bulunan kişinin Diyarbakır Barosuna kayıtlı avukat Merve Nur Doğan olduğu belirlendi. Terör örgütü PKK üyesi olduğu ve dağda bir süre kaldığı ortaya çıkan avukat Doğan, jandarma ve emniyetin ortak çalışmasıyla saklandığı yerde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Avukat Doğan’ın örgüte 2018 yılında katıldığı ve Doğa Dilşa (Bese) kod adını aldığı tespit edildi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığında sorgusu tamamlanan Doğan, yoğun güvenlik önlemleri altında Diyarbakır Adliyesine getirildi. Doğan, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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